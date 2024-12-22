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تجمُّع القبائل والعشائر يطالب السُّلطة بكفِّ أيديها عن المقاومين في جنين

22 ديسمبر 2024 . الساعة 21:23 بتوقيت القدس
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تجمُّع القبائل والعشائر يطالب السُّلطة بكفِّ أيديها عن المقاومين في جنين
الضفة الغربية/ فلسطين أون لاين

]دعا التجمع الوطني للقبائل والعشائر والعائلات الفلسطينية، اليوم الأحد، السلطة الفلسطينية إلى وقف إعتداءاتها وقتلها المقاومين واستهدافهم من الأجهزة الأمنية في الضفة الغربية المحتلة.

وقال تجمع القبائل والعشائر الوطنية، في بيان صحافي، "من منطلق المسؤولية العشائرية والإحساس الوطني والحرص على الجميع نوجه ندائنا لإخوتنا في الأجهزة الأمنية وننبههم ونطالبهم بأن يكفوا أيديهم عن أبنائنا المقاومين في الضفة عامة وجنين خاصة".

وأكدت القبل والعشار الفلسطينية، على أن المقاومين هم المخزون الثوري الحقيقي للمشروع الوطني الذي قضى من أجله الشهداء القادة العظماء أبوعمار والياسين والشقاقي وأبوعلي مصطفى والعياش وطوالبة ومن أجله قدمت غزة كل هذه التضحيات غير المسبوقة في تاريخ الشعوب الباحثة عن الحرية.

وأضاف البيان: "جنين والضفة هبت إسناداً لغزة التي ما تأخرت يوما عن أداء واجبها المقدس والمقاومة في جنين والضفة سيفكم المسلول فلا تكسروه والمقاومون هم أبنائكم وإخوتكم فاحتضوهم ولا تخسروهم واسندوهم ولا تخذلوهم".

وتابع "المقاومون فرسانكم فلا تعقروهم ورصيدكم فلا تضيعوهم ومخزونكم الثوري فلا تفرطوا فيهم، فلا تقتلوا أسودكم فتأكلكم كلاب عدوكم".

 

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#جنين #الضفة الغربية

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