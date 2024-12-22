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الاحتلال يعتقل طبيبًا أردنِّيًّا متوجِّهًا إلى غزَّة.. وعائلته تكشف التَّفاصيل

22 ديسمبر 2024 . الساعة 20:04 بتوقيت القدس
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الاحتلال يعتقل طبيبًا أردنِّيًّا متوجِّهًا إلى غزَّة.. وعائلته تكشف التَّفاصيل
غزة/ فلسطين أون لاين

صرحت عائلة الطبيب الأردني عبد الله سلامة البلوي، اليوم الأحد، أن سلطات الاحتلال اعتقلت نجلها قبل عدة أيام، وهو في طريقه إلى قطاع غزة ضمن وفد طبي إغاثي، دون توضيح الأسباب.

وفي التفاصيل، قالت عائلة البلوي، إن ابنهم توجّه ضمن وفد إغاثي إلى الحدود الأردنية صباح الخميس بهدف الوصول إلى قطاع غزة، وذلك بعد حصوله على كافة الموافقات اللازمة، إلا أن شرطة الاحتلال قامت بتوقيفه على جسر الملك حسين والطلب من باقي أعضاء الوفد الطبي استكمال طريقهم إلى قطاع غزة "حيث أن الدكتور عبدالله سيبقى محتجزا لغايات التحقيق".

وأوضحت المصادر العائلية، أن الطبيب عبد الله سلامة البلوي وهو متخصص بجراحة عامة يعمل في مستشفى الرويشد الحكومي، كان في طريقه إلى قطاع غزة يوم الخميس الماضي، ضمن حملة إغاثية تابعة لمنظمة PANZMA بموافقة رسمية من سلطات الاحتلال الإسرائيلي، من خلال المنظمة، وعبر الجهات المعتمدة رسميًا.

وأضافت العائلة أنه ومنذ يوم الخميس، جرى التواصل مع وزارة الخارجية وشؤون المغتربين لوضعهم بصورة الحدث، وذلك بعدما قامت شرطة الاحتلال بالتواصل مع العائلة وإبلاغها باحتجاز ابنهم دون تقديم أية توضيحات.

وأشارت العائلة إلى أن سلطات الاحتلال تمنع المحامي الذي عيّنته المنظمة -PANZMA- من لقاء الدكتور عبدالله أو الاطلاع على تفاصيل ملفّ القضية، مشيرة في ذات السياق إلى أنها تواصلت مع منظمة هيومن رايتس ووتش ومنظمة متابعة الفرد والعديد من المنظمات الحقوقية.

وطالبت العائلة السلطات الأردنية باتخاذ إجراءات واضحة وسريعة للإفراج عن ابنها الطبيب فوراً.

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#الاحتلال #الأردن #طبيبي أردني

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