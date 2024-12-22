"كمائن الصُّمود".. القسَّام تبثُّ مشاهد لقنص رؤوس وتفجير آليَّات في جباليا

غزة/ فلسطين أون لاين

تواصل المقاومة الفلسطينية وفي مقدمتها كتائب الشهيد عز الدين القسّام الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية حماس، لليوم الـ 443 من معركة "طوفان الأقصى" دكّ جنود الاحتلال واستهداف آلياتهم بمحاور التوغل في قطاع غزة، مكبّدة الاحتلال خسائر "باهظة" بالأرواح والعتاد.

وفي أحدث العمليات، بثت كتائب القسام مشاهد من التحام المقاومين مع جنود وآليات العدو في محاور التوغل شمال قطاع غزة.

وفي بداية المقطع، ظهر أحد المقاتلين مرتديًا قميصًا كتب عليه ملاك الحرية "Angel of Freedom"، موجهًا رسالة مترجمة إلى اللغة الإنجليزية، إلى "قتلة الأطفال والنساء".

كما أظهر المقطع المصور، أحد مجاهدي القسام يوجه رسالة لرئيس أركان جيش الاحتلال هرتسي هاليفي، قائلًا: "إلى قائد أركان جيش الاحتلال الفاشل ضعيف الشخصية هرتسي، قواتك المكونة من 4 ألوية، سحبت منها واحدًا من شمال غزة الصامد بلا أهداف ولا إنجازات سوى قتل المدنيين وهدم الأحياء السكنية. جيشك بعيد عنا أقل من 200 متر، ولسنا خائفين بعد آلاف الأطنان من المتفجرات التي ألقيتها على المدنيين. نحن متوكلون على ربنا وواثقون بعدالة قضيتنا."

وفي وقت سابق، أعلنت كتائب القسام، الجناح العسكري لحركة حماس، تدمير واستهداف ناقلتي جند إسرائيليتين، واستهداف قوة تحصنت في منزل وقنص ضابط إسرائيلي في مخيم جباليا، وبيت لاهيا، شمال قطاع غزة.

وقالت الكتائب في بلاغ عسكري، اليوم الأحد: "تمكن مجاهدو القسام من استهداف قوة صهيونية قوامها 9 جنود تحصنت داخل أحد المنازل بقذيفة (TBG) وأقعوا أفرادها بين قتيل وجريح غرب مخيم جباليا شمال القطاع".

كما أعلنت القسام عن استهداف ناقلة جند إسرائيلية بعبوة العمل الفدائي غرب مدينة بيت لاهيا شمال قطاع غزة. وأضاف في بلاغ عسكري، أنها تمكنت من تدمير الناقلة بعبوة العمل الفدائي في منطقة العلمي وسط مخيم جباليا شمال القطاع.

وفي بلاغ آخر، أكدت القسام تمكن مقاتليها من قنص ضابط إسرائيلي في شارع أبو العيش وسط مخيم جباليا.

وخلال اليومين الماضين، أعلنت كتائب القسام عن سلسلة عمليات نوعية ضد قوات الاحتلال شمال غزة رغم التدمير والإبادة الجماعية.

المصدر / فلسطين أون لاين