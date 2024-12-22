"فيسبوك" يستضيف إعلانات تجمع تبرُّعات لجيش الاحتلال والاستيطان بغزَّة (صورة)

ترجمة خاصة/ فلسطين أون لاين

كشف تقرير نشره موقع "ميدل ايست آي"، أن موقع التواصل الاجتماعي (فيسبوك) يستيضف إعلانات مدفوعة الأجر لجمع التبرعات لصالح كتائب جيش الاحتلال الإسرائيلي المتهمة بارتكاب جرائم حرب والمشرعين الذين يشجعون إعادة توطين سكان قطاع غزة.

وفي التفاصيل، حددت منظمة إيكو، وهي منظمة مقرها الولايات المتحدة، 98 إعلانًا على فيسبوك تستهدف أوروبا والولايات المتحدة لجمع الأموال لشراء معدات للجيش الإسرائيلي، بما في ذلك طائرات بدون طيار حرارية متقدمة، ومشاهد بنادق هجومية، ودروع، ونظارات للرؤية الليلية وخوذات.

وأظهر أحد الإعلانات جنديًا يُدعى كوبي، والذي تم تحديده باعتباره "مدفعي رشاش رئيسي" في لواء الكوماندوز 551، وهو يناشد الحصول على نظارات للرؤية الليلية أمام مسجد مدمر.

وفي وقت سابق من هذا العام، كشف موقع بيلينغ كات عن تعاون لواء الكوماندوز 551 مع كتيبة الهندسة القتالية 8219 في عمليات هدم واسعة النطاق في غزة، بما في ذلك الكتل السكنية والمساجد والأحياء بأكملها. ووصف المقرر الخاص للأمم المتحدة المعني بالسكن اللائق عمليات الهدم هذه بأنها جرائم محتملة ضد الإنسانية.

وفي إعلان آخر من مركز تسيداكا، وهي منظمة غير ربحية مقرها ميامي، ظهر قائد إسرائيلي يطلب التبرعات.

ويرتبط الإعلان بصندوق تشيسيد، الذي يستضيف حملة لشراء صفائح الدروع والخوذ التكتيكية والسترات وأجهزة الليزر الخاصة بالبنادق الهجومية والطائرات بدون طيار المتقدمة.

وأكدت شركة إيكو في تقريرها أن هذه الإعلانات قد تنتهك قوانين الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة التي تحكم المنظمات غير الربحية، وقد تؤثر على مساهمات الجمعيات الخيرية القابلة للخصم من الضرائب إذا تم توجيه الأموال نحو أغراض عسكرية.

وقال معن حماد، أحد نشطاء حملة إيكو، إن ميتا أصبحت بمثابة مكبر صوت "اليمين المتطرف الإسرائيلي" منذ أن شنت إسرائيل حربها على غزة بعد أكتوبر/تشرين الأول 2023.

وقال حماد لموقع ميدل إيست آي: "أصبحت ميتا بمثابة مكبر صوت لليمين المتطرف الإسرائيلي، حيث تعمل على تضخيم دعواتهم والاستفادة من إعلاناتهم التي تدعم سياساتهم المتطرفة والإبادة الجماعية".





وحددت المجموعة أيضًا سلسلة من الإعلانات باللغة العبرية تستهدف المستخدمين في "إسرائيل" والتي يدفع ثمنها أعضاء البرلمان الإسرائيلي.

ووصفت هذه الإعلانات الفلسطينيين بأنهم "متوحشون" و" متعطشون للدماء " ودعت الجيش الإسرائيلي إلى استخدام مبدأ "الضحية" - التدمير الشامل للبنية التحتية المدنية - ضد الفلسطينيين.

وتشمل الإعلانات الأخرى التي حددها إيكو منشورات لوزير المالية المتطرف بتسلئيل سموتريتش، ووزير الأمن القومي إيتامار بن جفير، وحزب الصهيونية الدينية، وحزب نوعام.

في أحد الإعلانات الدعائية لسموتريتش، التي تم بثها في أكتوبر/تشرين الأول 2024، أعلن أن "مهمته في الحياة هي ضمان عدم قيام دولة فلسطينية أبدًا. إنها تأخذ غزة وتضاعفها 20 مرة".

تم نشر إعلان آخر ليوسي دغان، رئيس مجلس السامرة الإقليمي، وهي مجموعة استيطانية في الضفة الغربية، على منصات ميتا. وقد ظهر في الشريط داغان وهو يتحدث في مؤتمر لإعادة توطين غزة، حيث قال: "هذه أرضنا، ونحن هنا لنبنيها".

ويأتي تقرير إيكو في أعقاب تحقيق أجرته هيئة الإذاعة البريطانية (بي بي سي) خلص إلى أن فيسبوك وميتا فرضا قيودا على المحتوى الذي نشرته وسائل الإعلام الفلسطينية منذ بداية الحرب الحالية في غزة.