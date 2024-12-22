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خامنئي: لا وجود لقوات إيرانية بالوكالة في المنطقة

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المقاومة الفلسطينية تقاتل بناءً على إيمانها

خامنئي: لا وجود لقوات إيرانية بالوكالة في المنطقة

22 ديسمبر 2024 . الساعة 13:52 بتوقيت القدس
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أكد مرشد الثورة الإسلامية علي خامنئي أن جمهورية إيران لا تمتلك أي قوات بالوكالة في المنطقة.

ونقلت وكالة مهر للأنباء عن خامنئي قوله خلال اجتماع محلي أمس إن الجمهورية الإيرانية لا تمتلك أي قوات بالوكالة في المنطقة، وأن قوى المقاومة في اليمن ولبنان وفلسطين تقاتل بناءً على إيمانها.

وأضاف أن الاستراتيجية الأمريكية للهيمنة على الدول تتلخص في أحد أمرين: إما إنشاء حكومة استبدادية أو خلق الفوضى.

وقال مسؤول أمريكي إنه في حال اندلعت اضطرابات في إيران، ستدعمها واشنطن، لكن خامنئي أكد أن الشعب الإيراني سيقف ضد أي شخص يقبل المؤامرة الأمريكية في هذا الشأن.

المصدر / فلسطين أون لاين
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#علي خامنئي #المقاومة الفلسطينية

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