عمليات نوعية.. القسام تدمر ناقلتي جند وتقنص ضابطا وتهاجم قوة راجلة

أعلنت كتائب القسام، الجناح العسكري لحركة حماس، تدمير واستهداف ناقلتي جند إسرائيليتين، واستهداف قوة تحصنت في منزل وقنص ضابط إسرائيلي في مخيم جباليا، وبيت لاهيا، شمال قطاع غزة.

وقالت الكتائب في بلاغ عسكري، اليوم الأحد: "تمكن مجاهدو القسام من استهداف قوة صهيونية قوامها 9 جنود تحصنت داخل أحد المنازل بقذيفة (TBG) وأقعوا أفرادها بين قتيل وجريح غرب مخيم جباليا شمال القطاع".

كما أعلنت القسام عن استهداف ناقلة جند إسرائيلية بعبوة العمل الفدائي غرب مدينة بيت لاهيا شمال قطاع غزة. وأضاف في بلاغ عسكري، أنها تمكنت من تدمير الناقلة بعبوة العمل الفدائي في منطقة العلمي وسط مخيم جباليا شمال القطاع.

وفي بلاغ آخر، أكدت القسام تمكن مقاتليها من قنص ضابط إسرائيلي في شارع أبو العيش وسط مخيم جباليا.

وخلال اليومين الماضين، أعلنت كتائب القسام عن سلسلة عمليات نوعية ضد قوات الاحتلال شمال غزة رغم التدمير والإبادة الجماعية.

المصدر / فلسطين أون لاين