استشهاد صحفي سادس في غارة إسرائيلية خلال أقل من شهر بغزة

أعلن اليوم الأحد عن استشهاد الصحفي حازم أبو عرقوب في غارة جوية إسرائيلية، استهدفت منزله في مدينة خان يونس جنوب قطاع غزة.

وأفاد مركز حماية الصحفيين الفلسطينيين (PJPC)، بأن الصحفي أبو عرقوب (43 عاماً) استشهد مع زوجته جراء غارة جوية إسرائيلية، ليرتفع بذلك عدد الصحفيين الذين استشهدوا منذ 11 ديسمبر/ كانون أول الجاري إلى 6 صحفيين.

وقال المركز في بيان إن جيش الاحتلال لم يتوقف عن شن هجمات قاتلة ضد الصحفيين الفلسطينيين وعائلاتهم، إذ وُثقت عشرات الهجمات المروعة التي طالت صحفيين وعائلاتهم خلال حرب الإبادة الإسرائيلية.

واستنكر البيان بشدة التصعيد الخطير الذي يستهدف الصحفيين الفلسطينيين أثناء أدائهم واجبهم المهني، مؤكداً أن هذه "الجرائم تمثل انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي الإنساني الذي يمنح الصحفيين حماية خاصة".

وجدد المركز دعوته المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية إلى التحقيق في هذه الجرائم وتقديم مرتكبيها للعدالة، مؤكداً أن الصحفيين الفلسطينيين يدفعون حياتهم ثمناً لإظهار الحقيقة.

وبحسب الإحصائيات الأولية، فإن جيش الاحتلال قتل حوالي 197 صحفياً وإعلامياً، وأصاب 396 آخرين، واعتقل 40 صحفياً منذ بدء الحرب على غزة.

المصدر / فلسطين أون لاين