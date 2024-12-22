قوة خاصة تقتحم بلدة طمون وإجراءات عسكرية مشددة على حاجز تياسير

اقتحمت قوات إسرائيلية خاصة، صباح اليوم الأحد، بلدة طمون، جنوب شرق طوباس، فيما شدد من إجراءاتها العسكرية على حاجز تياسير شرقي المدينة الواقعة شمال الضفة الغربية المحتلة.

وأفادت مصادر محلية، بأن قوات خاصة إسرائيلية "مستعربين" تسللت إلى البلدة وداهمت منزلًا، فيما دفعت قوات الاحتلال بتعزيزات عسكرية وجرافة إلى البلدة.

وأبلغت المصادر عن سماع أصوات اشتباكات مسلحة بين مقاومين وجيش الاحتلال.

وأوضح شهود عيان أن تلك القوات حاصرت منزل محمود أبو عمر، وأطلقت قنابل دخانية في محيطه، فيما اعتلى قناصة سطح إحدى البنايات المجاورة.

من جانب آخر، شددت قوات جيش الاحتلال الإسرائيلي، إجراءاتها العسكرية على حاجز تياسير شرقي طوباس شمال الضفة الغربية المحتلة.

وأفادت مصادر محلية، بأن قوات الاحتلال أعاقت مرور مركبات المواطنين عبر الحاجز، خاصة المتوجهين إلى الأغوار، ما تسبب بأزمة مركبات.

ويشهد الحاجز منذ أكثر من عام تشديدات عسكرية واغلاقات، خاصة في فترات الصباح، التي تتزامن مع أوقات دوام المواطنين في الأغوار الشمالية.

المصدر / فلسطين أون لاين