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رئيس الوزراء الإسباني يدعو لمنح فلسطين عضوية كاملة في الأمم المتحدة

22 ديسمبر 2024 . الساعة 09:15 بتوقيت القدس
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رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز

دعا رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز دول العالم للاعتراف بدولة فلسطين والعمل على منحها عضوية كاملة بالأمم المتحدة وإنهاء الاحتلال الإسرائيلي.

جاءت تصريحات سانشيز خلال مشاركته في اجتماع مؤتمر الاشتراكية الدولية، الذي ينعقد بالعاصمة المغربية الرباط ما بين الجمعة والأحد.

وأكد سانشيز، أهمية "تحقيق سلام عادل وشامل في منطقة الشرق الأوسط"، مشددا على ضرورة "تضافر الجهود لمواجهة الأزمات المتفاقمة في مناطق مختلفة من العالم وخاصة في فلسطين".

وقال سانشيز: "يجب إنهاء الاحتلال الإسرائيلي وتمكين الشعب الفلسطيني من إقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية، في إطار حل الدولتين"، مضيفا "علينا أن ننهي معاناة الفلسطينيين ونضع حدا للحصار والتضييق على حياة المدنيين".

و"الاشتراكية الدولية" منظمة تضم أحزابا اشتراكية و"ديمقراطية اجتماعية" من مختلف دول العالم، تهدف إلى دعم الديمقراطية، وتقليل التفاوتات، وتعزيز التضامن لتحقيق السلام والاستقرار.

وتم تأسيسها في ألمانيا عام 1923، ثم أعيد تأسيس المنظمة في شكلها الحالي عام 1951، وتضم حاليا نحو 162 حزبا ومنظمة.

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#الأمم المتحدة #الاعتراف بفلسطين #رئيس الوزراء الإسباني

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