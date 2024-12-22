حالة الطقس: أجواء غائمة وباردة والفرصة مهيأة لسقوط أمطار

توقعت دائرة الأرصاد الجوية، أن يكون الجو، اليوم الأحد، غائما جزئيا، وباردا، خاصة في المناطق الجبلية، ولا يطرأ تغير على درجات الحرارة، وتكون الفرصة مهيأة لسقوط زخات متفرقة من الأمطار على بعض المناطق خاصة الشمالية، الرياح جنوبية غربية إلى غربية خفيفة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.

في ساعات المساء والليل: يكون الجو غائم جزئي وبارداً الى شديد البرودة، والرياح غربية الى جنوبية غربية خفيفة الى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.

ويكون الجو، يوم غدٍ الاثنين، غائما جزئيا، وباردا، خاصة في المناطق الجبلية، ويطرأ ارتفاع طفيف على درجات الحرارة، وفي ساعات الليل تكون الفرصة مهيأة لسقوط أمطار على بعض المناطق، خاصة الشمالية، الرياح جنوبية غربية معتدلة السرعة إلى نشطة السرعة والبحر متوسط ارتفاع الموج.

فيما يكون الجو، الثلاثاء المقبل، غائما جزئيا إلى صاف، وباردا، خاصة في المناطق الجبلية، ويطرأ انخفاض على درجات الحرارة، وفي ساعات الصباح تسقط زخات متفرقة من الأمطار على بعض المناطق، خاصة الشمالية، والرياح جنوبية غربية إلى جنوبية شرقية خفيفة الى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.

ويكون الجو، الأربعاء، غائما جزئيا إلى صاف، وباردا، خاصة في المناطق الجبلية، ويطرأ ارتفاع على درجات الحرارة، الرياح جنوبية غربية إلى غربية معتدلة إلى نشطة السرعة، والبحر خفيف ارتفاع الموج.

المصدر / فلسطين أون لاين