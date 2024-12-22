تفاصيل الحالة الجوية في فلسطين الأحد 22 ديسمبر

تشهد الحالة الجوية في فلسطين اليوم الأحد الموافق 22 ديسمبر 2024، استقراراً في درجات الحرارة والتي تبقى أعلى من المعدل السنوي العام بقليل.

وتتوقع الأرصاد الجوية أن يكون الجو مشمساً إلى غائم جزئياً، وفي ساعات المساء والليل يصبح الجو بارداً شديد البرودة، والله تعالى أعلى وأعلم.

أبرز تفاصيل الحالة الجوية المتوقعة لهذا اليوم:

الأمطار: نسبة الأمطار المتوقعة 10٪.

درجات الحرارة: استقرار في درجات الحرارة والتي من المتوقع أن تكون 16° درجة.

الأجواء نهاراً: مشمسة إلى غائمة جزئياً.

الأجواء ليلاً: شديدة البرودة.

الرياح: خفيفة وتتراوح سرعتها 11 كم/س.

البرودة: باردة في الصباح الباكر، وفي ساعات المساء والليل تصبح شديدة البرودة.

متوسط نسبة الرطوبة: تتراوح نحو 63٪.

المصدر / فلسطين أون لاين