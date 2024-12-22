مواجهات في القدس والاحتلال يقتحم مدنا وبلدات بالضفة

يواصل جيش الاحتلال الإسرائيلي تصعيده في الضفة الغربية المحتلة، حيث اقتحم عدة مدن وبلدات واعتقل طفلا من مدينة البيرة، فيما أغلق مستوطنون مدخل إحدى القرى الفلسطينية.

وأفادت مصادر محلية بأن قوات جيش الاحتلال دفعت بتعزيزات عسكرية لاقتحام مدينة طولكرم شمالي الضفة الغربية. كما اقتحمت بلدة أبو ديس شرقي القدس المحتلة وسط مواجهات وإطلاق قنابل الصوت.

وفي ساعة متأخرة مساء السبت، قالت محلية، إن قوات جيش الاحتلال اقتحم مدينة البيرة وسط الضفة الغربية، وبلدات في محافظتي جنين ونابلس والخليل.

ففي مدينة البيرة، أفادت مصادر محلية بأن قوات الاحتلال اقتحمت أطراف المدينة، قرب منطقة جبل الطويل، واعتقلت الطفل قيس أبو قبيطة، خلال تواجده في المنطقة.

وفي جنوبي الضفة الغربية، أصيب عدد من المواطنين بالاختناق خلال اقتحام قوة الاحتلال بلدة سعير شمالي مدينة الخليل، حيث أطلقت قنابل الصوت والغاز السام المسيل للدموع صوب المواطنين، مما أدى إلى إصابة عدد منهم بالاختناق، فيما اندلعت مواجهات مع قوات الاحتلال قبل انسحابها من المنطقة.

من ناحية أخرى، أغلق مستوطنون من مستوطنة بيتار عيليت، مدخل قرية وادي فوكين، غرب مدينة بيت لحم، بالحجارة ومنعوا مرور المركبات والمواطنين، قبل أن يتم فتحها مجددا، وفق الوكالة الفلسطينية.

وفي جنين، اقتحم جيش الاحتلال قريتي رمانة والطيبة غربي المدينة، وأطلق الرصاص صوب فلسطينيين، ما أدى إلى اندلاع مواجهات دون أن يبلغ عن إصابات في صفوف المواطنين.

وجنوب مدينة نابلس، اقتحمت قوة من جيش الاحتلال بلدة بيتا، واحتجزت شابا واعتدت عليه بالضرب المبرح، قبل أن تفرج عنه لاحقا.

وخلال اليومين الماضيين، اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي 25 فلسطينيا من الضفة الغربية، بينهم طفلان على الأقل.

وبالتزامن مع حرب الإبادة في غزة، وسّع الجيش الإسرائيلي عملياته وصعد المستوطنون اعتداءاتهم في الضفة الغربية بما فيها القدس ما أسفر عن 824 شهيدا ونحو 6500 جريح، ونحو 12 ألف معتقل، وفق بيانات الهيئات الفلسطينية.

وبدعم أميركي ترتكب إسرائيل منذ السابع من أكتوبر/تشرين الأول 2023، إبادة جماعية ضد الشعب الفلسطيني في غزة خلّفت قرابة 153 ألف شهيد وجريح فلسطيني، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 11 ألف مفقود، وسط دمار هائل ومجاعة قتلت عشرات الأطفال والمسنين.