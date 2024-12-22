آخر التَّطوُّرات.. حرب "الإبادة الجماعيَّة" على غزَّة تدخل يومها الـ 443

يُواصل الاحتلال "الإسرائيلي" لليوم الـ 443 على التوالي حرب "الإبادة الجماعيّة" على قطاع غزَّة، مرتكبًا كافة أساليب القتل والتدمير والتهجير، ومخلفًا عشرات الآلاف من الشهداء والجرحى والمفقودين.

وتواصل قوات الاحتلال اجتياحها البري لأحياء واسعة في رفح، منذ 7 مايو الماضي، وعدة محاور من غزة وسط قصف جوي ومدفعي وارتكاب مجازر مروعة، وعمليات نسف لمنازل المواطنين في مخيم جباليا.

ولليوم الـ 79 تواليا، يرزح شمال غزة تحت حصار وتجويع إسرائيلي وسط قصف جوي ومدفعي عنيف، وعزل كامل لشمال قطاع غزة.

وفي رصد فلسطين أون لاين لأبرز التطورات الميدانية الأخيرة لحرب الإبادة الجماعية، فقد واصل الاحتلال قصفه وتدميره لعدة مناطق متفرقة في القطاع.

في مدينة غزة وشمال القطاع، صعّد جيش الاحتلال الإسرائيلي، الليلة الماضية، استهدافه لمستشفى الشهيد كمال عدوان في بيت لاهيا شمالي القطاع، مستهدفًا مبنى المستشفى بقصف مدفعي وإطلاق نار كثيف، مطالبًا المتواجدين فيه بإخلائه فورًا.

وقال المدير العام لوزارة الصحة في قطاع غزة منير البرش، إن جيش الاحتلال الإسرائيلي بدأ هجوما شاملا على مستشفى كمال عدوان، وطالب الطواقم إخلاء المستشفى فورًا.

وارتكب جيش الاحتلال فجر اليوم مجزرة، حيث قصفت مقاتلاته الحربية مدرسة موسى بن نصير التي تؤوي نازحين بحي الدرج في مدينة غزة. وأعلن الدفاع المدني الفلسطيني، انتشال 6 شهداء والعديد من الجرحى

وقصف مدفعي جيش الاحتلال بشكل متواصل مشروع بيت لاهيا، ومخيم جباليا شمالي قطاع غزة، كما واصل عمليات نسف المنازل في المنطقتين.

وأطلقت آليات الاحتلال نيرانها جنوبي حي الزيتون جنوب شرق مدينة غزة.

وأفادت المصادر بتجدد القصف المدفعي الإسرائيلي على منطقة الصفطاوي شمال غربي مدينة غزة.

في المحافظة الوسطى، استشهد عدد من المواطنين وأصيب آخرون جراء قصف إسرائيلي استهدف منزلاً لعائلة مطر في المخيم الجديد بالنصيرات وسط قطاع غزة.

واستشهد 6 مواطنين، بينهم نساء وأطفال، إثر قصف المقاتلات الحربية الإسرائيليية منزلًا لعائلة أبو سمرة شرقي دير البلح.

في خان يونس، استشهد وأصيب عدد من المواطنين إثر قصف جوي إسرائيلي على شقة سكنية وسط مدينة خان يونس جنوبي قطاع غزة.

وأفادت مصادر محلية، باستشهاد حازم أبو عرقوب وزوجته إثر قصف من مروحية إسرائيلية على شقة سكنية وسط مدينة خان يونس جنوبي قطاع غزة .

وأعلنت وزارة الصحة، أمس السبت، ارتفاع حصيلة العدوان الإسرائيلي إلى 45,227 شهيدًا و 107,573 مصاباً منذ السابع من أكتوبر للعام 2023م.

يتبع..

المصدر / فلسطين أون لاين