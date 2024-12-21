القسـ.ـام تبث مشاهد للمرة الأولى تجمع قادة حماس

نشرت كتائب القسام، الجناح العسكري لحركة “حماس”، مساء اليوم السبت، فيديو جديدًا يوثق لقاءً تاريخيًا جمع بين القادة الشهداء إسماعيل هنية، صالح العاروري، ويحيى السنوار، في إحدى جولاتهم التفقدية لمواقع التصنيع العسكري التابعة للكتائب.

وأظهر الفيديو القادة الثلاثة خلال تفقدهم مواقع التصنيع العسكري التابعة لكتائب القسام، ولقائهم بمسؤولي التصنيع. كما تضمنت المشاهد مشاركة رمزية لهم في إحدى مراحل عملية التصنيع.

🚨صور جديدة نشرتها كتائب القسام لقادة حماس الشهداء: هنية والسنوار والعاروري، وعدداً من قادة القسام الشهداء. pic.twitter.com/3d6mINhSl4 — فلسطين أون لايـن (@F24online) December 21, 2024

وفي الفيديو، أكد يحيى السنوار: “أولويتنا في قطاع غزة إعداد واستكمال خطة التحرير”، في رسالة تحمل تأكيدًا على استمرارية نهج المقاومة رغم التحديات.

واستشهد القائد العاروري في 2 يناير/كانون الثاني 2024، نتيجة قصف إسرائيلي استهدف مبنى في الضاحية الجنوبية بالعاصمة اللبنانية بيروت. أما القائد إسماعيل هنية فاغتاله الاحتلال في 31 يوليو/تموز 2024 إثر استهداف في العاصمة الإيرانية طهران.

كتائب القسام تبث صورا للمرة الأولى تجمع قادة حركة حماس إسماعيل هنية ويحيى السنوار وصالح العاروري#حرب_غزة #الأخبار pic.twitter.com/ekbWttxSOu — قناة الجزيرة (@AJArabic) December 21, 2024

واستشهد القائد السنوار في 16 أكتوبر/تشرين الأول 2024 خلال اشتباك مسلح مع قوة إسرائيلية في مدينة رفح جنوب قطاع غزة.

كما ظهر في الفيديو عدد من قادة القسام الشهداء حيث ظهروا بوجوههم في حين أخفيت ملامح آخرين.

ويعد الفيديو رسالة رمزية من كتائب القسام، تسلط الضوء على إرث قادتها الشهداء ودورهم في تطوير القدرات العسكرية للمقاومة، مع التشديد على استمرار العمل وفق خطط المقاومة لتحقيق “التحرير”.