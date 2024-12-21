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بالفيديو القسـ.ـام تبث مشاهد للمرة الأولى تجمع قادة حماس

21 ديسمبر 2024 . الساعة 20:10 بتوقيت القدس
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نشرت كتائب القسام، الجناح العسكري لحركة “حماس”، مساء اليوم السبت، فيديو جديدًا يوثق لقاءً تاريخيًا جمع بين القادة الشهداء إسماعيل هنية، صالح العاروري، ويحيى السنوار، في إحدى جولاتهم التفقدية لمواقع التصنيع العسكري التابعة للكتائب.

وأظهر الفيديو القادة الثلاثة خلال تفقدهم مواقع التصنيع العسكري التابعة لكتائب القسام، ولقائهم بمسؤولي التصنيع. كما تضمنت المشاهد مشاركة رمزية لهم في إحدى مراحل عملية التصنيع.

وفي الفيديو، أكد يحيى السنوار: “أولويتنا في قطاع غزة إعداد واستكمال خطة التحرير”، في رسالة تحمل تأكيدًا على استمرارية نهج المقاومة رغم التحديات.

واستشهد القائد العاروري في 2 يناير/كانون الثاني 2024، نتيجة قصف إسرائيلي استهدف مبنى في الضاحية الجنوبية بالعاصمة اللبنانية بيروت. أما القائد إسماعيل هنية فاغتاله الاحتلال في 31 يوليو/تموز 2024 إثر استهداف في العاصمة الإيرانية طهران.

واستشهد القائد السنوار في 16 أكتوبر/تشرين الأول 2024 خلال اشتباك مسلح مع قوة إسرائيلية في مدينة رفح جنوب قطاع غزة.

كما ظهر في الفيديو عدد من قادة القسام الشهداء حيث ظهروا بوجوههم في حين أخفيت ملامح آخرين.

ويعد الفيديو رسالة رمزية من كتائب القسام، تسلط الضوء على إرث قادتها الشهداء ودورهم في تطوير القدرات العسكرية للمقاومة، مع التشديد على استمرار العمل وفق خطط المقاومة لتحقيق “التحرير”.

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#كتائب القسام #إسماعيل هنية #يحيى السنوار #صالح العاروري

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