الاحتلال يُجبر مقدسيين على هدم منزليهما قسريا

أجبرت سلطات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم السبت، اثنين من المواطنيْن الفلسطينيين على هدم منزليهما قسريا في مدينة القدس المحتلة، فيما أخطر مواطنًا آخر بهدم منزله.

وقالت مصادر محلية، إن بلدية الاحتلال في القدس أجبرت المواطن هاني شقيرات على هدم جزء من منزله قسريا في بلدة جبل المكبر جنوبي القدس المحتلة، بحجة البناء دون ترخيص.

وأضافت المصادر أن بلدية الاحتلال، أجبرت أيضا المواطن محمود عقيل على هدم منزله قسريا في بلدة سلوان جنوب المسجد الأقصى، بحجة البناء دون ترخيص. مبينة أن المنزل بمساحة 60 مترا مربعا، ويعيش فيه المواطن عقيل وزوجته وطفلين.

كما أخطرت بلدية الاحتلال، اليوم، فلسطينيًا من عائلة عبيدات بهدم منزله، في بلدة جبل المكبر.

وتنوع ذرائع الهدم لكن أغلبها بداعي “البناء من دون ترخيص”، في وقت لا يستطيع فيه المقدسيون استصدار تراخيص بناء من سلطات الاحتلال، وفق تقارير للأمم المتحدة.

وهدمت سلطات الاحتلال، وفقًا لمعطيات نشرتها محافظة القدس، خلال نوفمبر/ تشرين ثاني الماضي، 35 منشأة فلسطينية؛ منها 7 عمليات هدم قسري و28 عملية هدم نفذتها آليات الاحتلال

ورفعت عمليات هدم وتجريف المنازل والمنشآت في محافظة القدس خلال نوفمبر الماضي، إلى 391 عملية هدم وتجريف؛ منذ السابع من أكتوبر 2023.

منذ بدء حرب الإبادة على قطاع غزة في 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، هدمت سلطات الاحتلال 226 منزلا ومنشأة في القدس، وهو ما أدى إلى تهجير 621 فلسطينيا، وتضرر 40 ألفا و767 آخرين، وفق معطيات نشرها مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية التابعة للأمم المتحدة بالأراضي الفلسطينية المحتلة "أوتشا" في 20 أكتوبر 2024.

ويوضح المكتب الأممي أن من بين المنشآت المهدومة 125 منزلا مأهولا و28 وحدة سكنية غير مأهولة، و39 منشأة تساعد أصحابها في توفير سبل العيش، و34 منشأة زراعية.

ووفق “أوتشا” فإن عمليات الهدم نفذت في 24 بلدة وحيا في القدس لكنها تركزت أكثر في حي جبل المكبر واستهدفت 37 منزلا ومنشأة منها 21 منزلا مأهولا، ثم بلدة سلوان بواقع 31 منشأة منها 21 منزلا مأهولا، ثم بلدات الولجة وبيت حنينا والعيسوية وباقي بلدات وأحياء القدس.

المصدر / فلسطين أون لاين