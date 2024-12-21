كشوفات جديدة بأسماء مستفيدي الغاز

نشرت الهيئة العامة للبترول، اليوم السبت 21 ديسمبر، كشوفات جديد بأسماء المستفيدين من تعبئة الغاز المنزلي في محافظات رفح وخانيونس والوسطى.

وتصدر كشوفات بأسماء المستفيدين من تعبئة الغاز المنزلي عن الهيئة العامة للبترول بشكل شبه يومي، حيث توفر قرابة 8 كيلو من الغاز لكل أسرة بشكلٍ شهري، حال دخول الغاز من إلى القطاع بشكل منتظم.

هل اسمك ضمن القائمة؟، تحقق عبر الروابط التالية:

كشف رفح: رابط الكشف، اضغط هنا

كشف خانيونس: رابط الكشف، اضغط هنا

كشف الوسطى: رابط الكشف، اضغط هنا

التواصل مع الموزع: إذا وجدت اسمك، اتصل بالموزع المذكور في الكشف.

للتأكد من إتمام تعبئة أنبوبة الغاز، تصل رسالة بذلك.

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المصدر / فلسطين أون لاين