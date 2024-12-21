القسام تجهز على 5 جنود وتقتحم منزلا به قوة أخرى في جباليا

أعلنت كتائب القسام، الجناح العسكري لحركة حماس، مساء اليوم السبت، الإجهاز على 5 جنود إسرائيليين، واقتحام منزل به قوة إسرائيلية أخرى والاشتباك معهم في عملية مركبة داخل مخيم جباليا شمال قطاع غزة.

وقالت كتائب القسام، في بلاغ عسكري: "في عملية مركبة.. تمكن مجاهدو القسام من الإجهاز على 3 جنود صهاينة طعناً بالسكاكين واغتنموا سلاحهم الشخصي ثم اقتحموا منزلاً تحصنت به قوة راجلة وأجهزوا على جنديين من أفرادها عند بوابة المنزل، واشتبكوا مع الآخرين من مسافة صفر وسط مخيم جباليا شمال القطاع".

وأمس، أعلنت كتائب القسام في بلاغ عسكري عن عملية أمنية معقدة تمكن خلالها مُجاهد قسامي من الإجهاز على قناص إسرائيلي ومساعده من مسافة صفر في مخيم جباليا شمال القطاع.

وبعد ساعة من الحدث.. تنكر المُجاهد نفسه بلباس جنود الاحتلال، واستطاع الوصول لقوة إسرائيلية مكونة من 6 جنود وتفجير نفسه بواسطة حزام ناسف وإيقاعها الجنود بين قتيل وجريح.

المصدر / فلسطين أون لاين