شهيد برصاص جيش الاحتلال شرقي جنين

استشهد شاب برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم السبت، في قرية فقوعة، شرق جنين.

وأفادت جمعية الهلال الأحمر باستشهاد شاب (24 عاما) في فقوعة، جراء إصابته برصاص الاحتلال في الفخذ، وقد جرى نقله إلى مستشفى في مدينة جنين.

وذكرت مصادر محلية أن الشهيد هو الشاب حسين عبد القادر حسين خضور (37 عاما)، وقد أطلق جنود الاحتلال النار صوبه خلال تواجده قرب جدار الفصل والتوسع العنصري المقام على أراضي القرية.

ومنذ عملية طوفان الأقصى في السابع من أكتوبر/تشرين الأول 2023، وسع جيش الاحتلال الإسرائيلي ومستوطنيه اعتداءاتهم على المواطنين الفلسطينيين في الضفة الغربية المحتلة بما فيها القدس. وأسفرت هذه الاعتداءات عن استشهاد أكثر من 806 فلسطيني وإصابة نحو 6500 واعتقال ما يزيد على 11 ألفا آخرين، وفقا لبيانات رسمية فلسطينية.

المصدر / فلسطين أون لاين