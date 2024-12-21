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الصِّحًّة بغزَّة: 21 شهيدًا و 61 إصابةً خلال الـ 24 ساعة الماضية

21 ديسمبر 2024 . الساعة 13:21 بتوقيت القدس
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الصِّحًّة بغزَّة: 21 شهيدًا و 61 إصابةً خلال الـ 24 ساعة الماضية

أصدرت وزارة الصحة بغزة، اليوم السبت، التقرير الإحصائي اليومي لحصيلة ضحايا العدوان "الإسرائيلي" المتواصل على القطاع لليوم الـ 442 على التوالي.

وقالت وزارة الصحة، إن "الاحتلال الإسرائيلي ارتكب 3 مجازر ضد العائلات في قطاع غزة  وصل منها للمستشفيات 21 شهيدًا و 61 إصابةً خلال الـ 24 ساعة الماضية".

وأعلنت ارتفاع حصيلة العدوان الإسرائيلي إلى 45,227 شهيدًا و 107,573 مصاباً منذ السابع من أكتوبر للعام 2023م.

وأشارت إلى أنه لا يزال عدد من الضحايا تحت الركام وفي الطرقات لا تستطيع طواقم الإسعاف والدفاع المدني الوصول إليهم.

 

المصدر / فلسطين أون لاين
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#الحرب على غزة #شهداء غزة #الإبادة الجماعية #طوفان الأقصى

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