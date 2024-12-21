فلسطين أون لاين

آخر الأخبار

وزارة التنمية الاجتماعية تطلق رابطًا لتسجيل النازحين في غزة

هل تواجه مشكلة مع خدمات اليونيسف؟ إليك الحلّ

حماس: ستبقى الضّفة ومقاومتها شوكة في حلق الاحتلال وأعوانه

الدِّفاع المدني: الاحتلال يمنعُ طواقمَنا من إجلاء جثامين الشُّهداء لتنهشها الكلاب الضَّالة في شوارع غزَّة

محكمة أميركية تدين شركة برمجيات إسرائيلية بسبب زرعها برنامج تجسس في واتساب

لماذا تُعتبر عمليَّات القسَّام الأخيرة في جباليا "صدمة كبيرة" لقوَّات الاحتلال؟ قراءةٌ عسكريَّة

حماس تُباركُ القصفَ الصَّاروخي اليمني في قلب الكيان المُحتل

عمليَّاتُ المقاومة البطوليَّة ضدَّ جنودِ الاحتلال شمال غزة.. حديثُ الغزِّيِّين المُتواصِل

تفاصيل الحالة الجوية في فلسطين السبت 21 ديسمبر

تجدد الاشتباكات بين أجهزة أمن السلطة ومقاومين بمخيم جنين

هل تواجه مشكلة مع خدمات اليونيسف؟ إليك الحلّ

21 ديسمبر 2024 . الساعة 11:33 بتوقيت القدس
...

تدعوك اليونيسف للإبلاغ عن أي شكوى تتعلق بمساعداتها أو موظفيها في الضفة الغربية وقطاع غزة. صوتك يساعدنا على تحسين خدماتنا.

كيف تقدم شكواك؟

 - البريد الإلكتروني: [email protected]

 - الخط المجاني: 1800-500-121 (في القدس)

 - الموقع الإلكتروني: [رابط مباشر لصفحة تقديم الشكاوى..اضغط هنا]

 - وسائل التواصل الاجتماعي:

   - فيسبوك: [رابط الصفحة الرسمية على فيسبوك.. اضغط هنا]

   - تويتر: [رابط الحساب الرسمي على تويتر.. اضغط هنا]

  - انستجرام: [رابط الحساب الرسمي على إنستجرام.. اضغط هنا]

 - الهاتف: +972 2 5840400

  الفاكس: +972 2 5830806

ضماناتك:

 - سرية تامة: ستتم معالجة شكواك بسرية تامة.

 - حماية كاملة: لن تتأثر بحقوقك بسبب تقديم الشكوى.

 - استجابة فورية: ستتم معالجة شكواك بأقصى سرعة ممكنة.

 

المصدر / فلسطين أون لاين
تويتر تويتر
#الحرب على غزة #اليونيسيف #طوفان الأقصى

تعليق عبر الفيس بوك

متعلقات

الأكثر قراءة