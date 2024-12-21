هل تواجه مشكلة مع خدمات اليونيسف؟ إليك الحلّ

تدعوك اليونيسف للإبلاغ عن أي شكوى تتعلق بمساعداتها أو موظفيها في الضفة الغربية وقطاع غزة. صوتك يساعدنا على تحسين خدماتنا.

كيف تقدم شكواك؟

- البريد الإلكتروني: [email protected]

- الخط المجاني: 1800-500-121 (في القدس)

- الموقع الإلكتروني: [رابط مباشر لصفحة تقديم الشكاوى..اضغط هنا]

- وسائل التواصل الاجتماعي:

- فيسبوك: [رابط الصفحة الرسمية على فيسبوك.. اضغط هنا]

- تويتر: [رابط الحساب الرسمي على تويتر.. اضغط هنا]

- انستجرام: [رابط الحساب الرسمي على إنستجرام.. اضغط هنا]

- الهاتف: +972 2 5840400

الفاكس: +972 2 5830806

ضماناتك:

- سرية تامة: ستتم معالجة شكواك بسرية تامة.

- حماية كاملة: لن تتأثر بحقوقك بسبب تقديم الشكوى.

- استجابة فورية: ستتم معالجة شكواك بأقصى سرعة ممكنة.

المصدر / فلسطين أون لاين