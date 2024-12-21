هل تواجه مشكلة مع خدمات اليونيسف؟ إليك الحلّ

تدعوك اليونيسف للإبلاغ عن أي شكوى تتعلق بمساعداتها أو موظفيها في الضفة الغربية وقطاع غزة. صوتك يساعدنا على تحسين خدماتنا.
كيف تقدم شكواك؟
- البريد الإلكتروني: [email protected]
- الخط المجاني: 1800-500-121 (في القدس)
- الموقع الإلكتروني: [رابط مباشر لصفحة تقديم الشكاوى..اضغط هنا]
- وسائل التواصل الاجتماعي:
- فيسبوك: [رابط الصفحة الرسمية على فيسبوك.. اضغط هنا]
- تويتر: [رابط الحساب الرسمي على تويتر.. اضغط هنا]
- انستجرام: [رابط الحساب الرسمي على إنستجرام.. اضغط هنا]
- الهاتف: +972 2 5840400
الفاكس: +972 2 5830806
ضماناتك:
- سرية تامة: ستتم معالجة شكواك بسرية تامة.
- حماية كاملة: لن تتأثر بحقوقك بسبب تقديم الشكوى.
- استجابة فورية: ستتم معالجة شكواك بأقصى سرعة ممكنة.
المصدر / فلسطين أون لاين