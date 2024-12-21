حماس: ستبقى الضّفة ومقاومتها شوكة في حلق الاحتلال وأعوانه

أكد القيادي في حركة المقاومة الإسلامية حماس محمود مرداوي، أن الضفة الغربية بأهلها وشبابها الثائر ستبقى شوكة في حلق الاحتلال وأعوانه حتى الحرية والتحرير.

وقال مرداوي اليوم السبت "إن الاقتحامات المتكررة لمدن الضفة واعتقال المواطنين والتنكيل بهم وتحطيم ممتلكاتهم، أساليب همجية تعبر عن طبيعة الاحتلال الفاشي المجرم".

ونعى القيادي مرداوي، الشهيد الطفل محمد ياسر علي رشايدة (7 أعوام) الذي ارتقى بانفجار لغم من مخلفات جيش الاحتلال في منطقة الرشايدة جنوب شرق بيت لحم.

واتهم الاحتلال الصهيوني المجرم بتعمد ترك الألغام في المناطق التي يسعى لتهجير سكانها، بهدف قتلهم وحرمانهم من حرية الحركة في قراهم وأراضيهم.

وأشاد بتصدي المقاومة البطولي لاقتحام قوات الاحتلال فجر اليوم بلدة السيلة الحارثية في جنين، وخوضها اشتباكات مباشرة من جنود الاحتلال.

وأضاف مرداوي، أن ما شهدته السيلة الحارثية دليل على فشل الاحتلال وأجهزة السلطة الأمنية في اجتثاث المقاومة من الضفة.

وأوضح أن هجمات عصابات المستوطنين المدعومة من حكومة الاحتلال على القرى الفلسطينية في الضفة لن تفلح في تهجير المواطنين من أرضهم، وستزيد من إصرارهم على الثبات ومواجهة مخططات الاحتلال.

المصدر / فلسطين أون لاين