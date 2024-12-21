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تجدد الاشتباكات بين أجهزة أمن السلطة ومقاومين بمخيم جنين

21 ديسمبر 2024 . الساعة 09:46 بتوقيت القدس
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تجدد الاشتباكات بين أجهزة أمن السلطة ومقاومين بمخيم جنين

تجددت الاشتباكات المسلحة صباح اليوم السبت، بين عناصر أجهزة أمن السلطة وعناصر المقاومة في مخيم جنين.

وأظهرت مقاطع مصورة نشرتها منصات محلية أصوات اشتباكات بين أجهزة أمن السلطة ومقاومين في محيط مخيم جنين صباح اليوم.

وتواصل قوات أمن السلطة محاصرة واقتحام المخيم بحثا عن مقاومين منذ أيام عدة.

نزع السلاح

وتحاصر أجهزة أمن السلطة مخيم جنين لليوم الـ17 على التوالي وسط اشتباكات مع المقاومين الرافضين لنزع سلاح المقاومة.

ومنذ بدء الحملة الأمنية، أعلنت أجهزة أمن السلطة أنها تلاحق من وصفتهم بالخارجين عن القانون، ونزع سلاحهم وبسط السيطرة على المخيم، في حين تشدد كتيبة جنين على أن الهدف من هذه الحملة هو ملاحقة المقاومين ونزع سلاحهم، وترفض تسليم السلاح.

وقال القائد العام لكتيبة جنين "أرسلنا للأجهزة الأمنية شخصيات للحل، لكنهم ردوا بعنجهية."

وأكد أن أجهزة الأمن طلبت نزع السلاح، وقالت إنها لن تسمح بقتال (إسرائيل)، وأضاف "نحن بادرنا بالحل مسبقا، والأجهزة الأمنية رفضت ذلك."

المصدر / فلسطين أون لاين 
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