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370 صاروخا ومسيرة أطلقها الحوثيون على (إسرائيل) منذ بداية الحرب

21 ديسمبر 2024 . الساعة 09:10 بتوقيت القدس
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أرشيفية

أفادت صحيفة معاريف بأن أنصار الله (الحوثيين) أطلقوا أكثر من 200 صاروخ وأكثر من 170 مسيّرة متفجرة على (إسرائيل) منذ بداية الحرب في 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023.

وزعمت الصحيفة العبرية، اليوم السبت، أن الولايات المتحدة والقوات الجوية والبحرية الإسرائيلية اعترضتا معظم الصواريخ والمسيّرات التي أُطلقت من اليمن.

وكان المتحدث العسكري باسم جماعة أنصار الله (الحوثيين) يحيى سريع أعلن فجر اليوم السبت قصف هدف عسكري في مدينة يافا المحتلة بصاروخ باليستي فرط صوتي ردا على القصف الإسرائيلي لليمن والمجازر المستمرة في قطاع غزة.

وأكدت كانت وسائل إعلام إسرائيلية أكدت إصابة 16 شخصا إثر سقوط صاروخ على (تل أبيب) أطلق من اليمن.

المصدر / فلسطين أون لاين 
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#إسرائيل #أنصار الله #قصف تل أبيب #حوثيون #صواريخ اليمن

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