الاحتلال ينفِّذ حملة اقتحامات واعتقالات في الضَّفَّة الغربيَّة

شنت قوات الاحتلال، فجر اليوم السبت، حملة اقتحامات واعتقالات في مناطق متفرقة بالضفة الغربية، تخللها اشتباكات مسلحة ومواجهات.

في نابلس، تسللت قوات خاصة إلى قرية برقة شمال غرب نابلس، تبعها وصول تعزيزات من 20 آلية، حيث نفذت قوات الاحتلال عمليات دهم لعدد كبير من منازل المواطنين.

وحولت قوات الاحتلال منطقة الساحة وسط برقة، إلى ميدان تحقيق مع المعتقلين، واعتدت على الشاب “تامر رياض سيف” حتى نزف الدماء قبل اعتقاله، والعبث بمحتويات منزله.

وعرف من المعتقلين أيضاً، الأسير المحرر “عمار صلاح” ، كما حطمت مركبة شقيقه الأسير المحرر “منجد صلاح”.

وتعمد جنود الاحتلال تحطيم ممتلكات المواطنين خلال اقتحام القرية، وتكسير زجاج السيارات المتوقفة في الشوارع وأمام منازل الأهالي.

في جنين، واندلعت اشتباكات بين مقاومين وقوات الاحتلال في محاور عدة في بلدة السيلة الحارثية شمال غرب جنين.

وتمكنت المقاومة من تفجير عدد من العبوات المضادة للأفراد والآليات في جنود المشاة والآليات العسكرية، كما استهدفت قوات الاحتلال والآليات العسكرية بزخات كثيفة من الرصاص في السيلة الحارثية.

وذكرت مصادر محلية أن قوات الاحتلال حاصرت منزل الشهيد القسامي رأفت دواسة “الطيب”، بينما انتشر القناصة على أسطح المباني في البلدة.

والشهيد دواسة من أبرز قادة المقاومة في جنين، ومخطط لعدة عمليات نوعية أوقعت قتلى وجرحى في صفوف الاحتلال.

واعتقلت قوات الاحتلال مساء أمس الشاب محمد شاهر رحال من بلدة سيلة الظهر جنوب جنين عقب استدعائه لحاجز مستوطنة “حومش.

وأعلنت سرايا القدس الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي، تفجير عبوة ناسفة بمركبة عسكرية إسرائيلية خلال تصديها لاقتحام جيش الاحتلال لبلدة السيلة الحارثية.

المصدر / وكالات