"تل أبيب" في مرمى صواريخ اليمن والاحتلال يعترف بـ 37 إصابةً على الأقل.. ماذا حدث؟

اعترف الاحتلال "الإسرائيلي"، فجر اليوم السبت، بإصابة نحو 37 إسرائيليًّا على الأقل، إثر سقوط صاروخ أطلق من اليمن في "تل أبيب".

وقال المتحدث باسم الجيش في بيان على منصة "إكس": "عقب إطلاق صاروخ من اليمن وتفعيل إنذارات وسط "إسرائيل" جرت محاولات اعتراض غير ناجحة ليتم تحديد منطقة سقوطه. التفاصيل لا تزال قيد الفحص".

وأفادت نجمة داود الحمراء بأن 16 شخصًا أصيبوا بشظايا الزجاج عقب الهجوم الصاروخي الباليستي من اليمن، تم نقلهم إلى المستشفيات، فيما أصيب 14 آخرون في طريقهم إلى الملاجئ، و7 بصدمة نفسية.

ومن جهته، علّق المراسل العسكري آفي اشكنازي، "الليلة تبين أكثر من أي مرة أن "إسرائيل" عاجزة عن مواجهة اليمن، وغير مستعدة استخباراتيًا ومعلوماتيًا لمواجهة تهديد الحوثيين ولم تبلور خطط حقيقية للتصدي لهم".

وأشارت صحيفة معاريف العبرية، إلى أنّ منظومة "حيتس" الاعتراضية تفشل للمرة الرابعة في اعتراض الصواريخ الباليستية، 3 من اليمن وواحد من لبنان.

المصدر / فلسطين أون لاين