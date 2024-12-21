آخر التَّطوُّرات.. حرب "الإبادة الجماعيَّة" على غزَّة تدخل يومها الـ 442

يُواصل الاحتلال "الإسرائيلي" لليوم الـ 442 على التوالي حرب "الإبادة الجماعيّة" على غزَّة، مرتكبًا كافة أساليب القتل والتدمير والتهجير، ومخلفًا عشرات الآلاف من الشهداء والجرحى والمفقودين.

وأعلنت وزارة الصحة، أمس الجمعة، ارتفاع حصيلة العدوان الإسرائيلي إلى 45,206 شهداء و 107,512 إصابة منذ السابع من أكتوبر للعام 2023م.

وفي رصد فلسطين أون لاين لأبرز التطورات الميدانية الأخيرة لحرب الإبادة الجماعية، فقد واصل الاحتلال قصفه وتدميره لعدة مناطق متفرقة في القطاع.

في مدينة غزة وشمال القطاع، ارتقى شهيد وأصيب آخرون، فجر اليوم السبت، في قصف طائرات الاحتلال منزلاً في عمارة "المعتصم" بمحيط مدرسة التابعين بشارع النفق وسط مدينة غزة.

وشنت طائرات الاحتلال غارة على منطقة الكرامة شمال غرب غزة، وسمع دوي انفجار كبير ناجم عن عملية نسف نفذها جيش الاحتلال لمباني سكنية في مربع منطقة دولة جنوب حي الزيتون بمدينة غزة.

كما ارتكب الاحتلال الإسرائيلي، أمس الجمعة، مجزرة دامية جديدة راح ضحيتها أكثر من 12 شهيدًا بينهم 7 أطفال، عقب قصفه منزلًا لعائلة "خلة" في منطقة جباليا شمال قطاع غزة.

في المحافظة الوسطى، أطلقت آليات الاحـتلال نيرانها شمالي مخيم النصيرات وسط القطاع، بالتزامن مع قصف مدفعي تجاه مناطق شمال غربي مخيم النصيرات وشمال مخيم البريج.

كما أطلقت البوارج الحربية نيرانها على شاطئ بحر غرب مخيم النصيرات في وسط قطاع غزة.

في جنوب قطاع غزة، استهدفت زوارق الاحتلال الحربية شاطئ بحر رفح جنوبي القطاع، فيما أطلق طيران الاحتلال المروحي نيرانه غربي مدينة رفح جنوبي قطاع غزة.

يتبع..





المصدر / فلسطين أون لاين