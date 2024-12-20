القسَّام تبثُّ مشاهد لاستهداف موقع "ماجين" العسكريّ بطائرة "الزَّواريّ"

غزة/ فلسطين أون لاين

تواصل كتائب القسام لليوم الـ 441 على التوالي من معركة طوفان الأقصى، دكّ جنود الاحتلال وإيقاعهم بين قتلى وجرحى بمحاور التوغل في قطاع غزّة.

وفي أحدث التطورات، بثت كتائب القسام الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية (حماس) اليوم الجمعة مشاهد من استهداف موقع "ماجين" العسكري شرق مدينة خان يونس جنوبي قطاع غزة بطائرة انتحارية.

وتعود المشاهد إلى أمس الخميس (2024/12/19)، وتمت بواسطة طائرة الزواري الانقضاضية الانتحارية.

وفي وقت سابق، أعلن مصدر قيادي في كتائب القسام الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية حماس، اليوم الجمعة، تفاصيل تنفيذ أحد المجاهدين عملية أمنية معقدة بمخيم جباليا شمال قطاع غزّة.

وقال المصدر القيادي في تصريح لقناة الجزيرة، إن أحد مجاهدي القسَّام فجر نفسه في قوة صهيونية في جباليا، مما أوقع عددًا من الجنود قتلى وجرحى.

وأوضح المصدر، أنه وبعدما أجهز مقاوم على قناص إسرائيلي ومساعده من مسافة صفر في مخيم جباليا، ظهر اليوم، وبعد ساعة من الحدث، تنكر نفس المقاوم بلباس جنود الاحتلال، واستطاع الوصول لقوة مكونة من 6 جنود، وتفجير نفسه بواسطة حزام ناسف بهم، فأوقع الجنود بين قتيل وجريح.

وأكد أن العملية الاستشهادية أوقعت أفراد القوة الصهيونية بين قتيل وجريح.

وأمس الخميس، أعلنت كتائب الشهيد عز الدين القسام الجناح العسكري لحركة المُقاومة الإسلامية حماس، أن أحد مجاهديها تمكّن من طعن ضابطٍ صهيوني و3 جنود من نقطة الصفر في مخيم جباليا شمال قطاع غزّة.

وقالت القسام في بلاغ عسكري، إن أحد المجاهدين طعن صباح اليوم، ضابط صهيوني و 3 جنود من نقطة الصفر.

وأكدت أن المجاهد تمكّن من الإجهاز على الضابط والجنود الثلاثة، واغتنام أسلحتهم الشخصية في مخيم جباليا شمال قطاع غزة.

وتعتبر هذه العملية الاولى خلال حرب الإبادة الجماعية، التي تستخدم فيها المقاومة السلاح الأبيض من مسافة صفر، ضد جنود الاحتلال.

ومنذ بدء العملية البرية الواسعة لجيش الاحتلال في قطاع غزة أواخر أكتوبر/تشرين الأول 2023 تبث القسام مشاهد لاستهداف مقاتليها آليات الاحتلال في مختلف محاور التوغل، وتنوعت بين ضرب دبابات بقذائف مضادة للدروع وتفجير أخرى بعبوات ناسفة ونصب كمائن ناجحة.