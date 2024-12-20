شهداء غالبيتهم أطفال في مجزرة "دامية" بمنطقة جباليا النزلة

غزة/ فلسطين أون لاين

ارتكب جيش الاحتلال الإسرائيلي، مساء اليوم اجلمعة، مجزرة دامية جديدة راح ضحيتها أكثر من 12 شهيدًا بينهم 7 أطفال في منطقة جباليا شمال قطاع غزة.

وأظهرت مشاهد مصورة، لحظات قصف الاحتلال منزلاً لعائلة "خلة" في جباليا النزلة شمال قطاع غزة، ما أدى لارتقاء عدد من الشهداء وإصابة عددٍ آخر من الفلسطينيين.

وافادت مصادر محلية، أن 12 شهداء بينهم 7 أطفال وصلوا إلى مستشفى المعمداني بمدينة غزة جراء مجزرة إسرائيلية بقصف منزل لعائلة " خلة" في منطقة جباليا البلد شمال قطاع غزة.

وفي وقت سابق، استشهد 8 فلسطينيين ، مساء اليوم الجمعة، وأصيب ما لا يقل عن 15 آخرين آخرين في قصف الاحتلال الاسرائيلي لشقة سكنية في مخيم النصيرات وسط قطاع غزة.

وافادت مصادر محلية أن 8 شهداء ارتقوا ، وأصيب قرابة 15 أغلبهم من الأطفال بقصف الاحتلال شقة سكنية داخل برج "يافا" في شارع مبروك بمخيم النصيرات وسط قطاع غزة.

وأفادت مصادر طبية باستشهاد ما لا يقل عن 56 مواطنًا، في غارات إسرائيلية على قطاع غزة، منذ فجر اليوم، 42 منهم شمالي القطاع.