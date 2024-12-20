40 مسيرة ووقفة جماهيريَّة في صنعاء تضامنًا مع الشَّعب الفلسطينيِّ

اليمن/ فلسطين أون لاين:

تظاهر عشرات الآلاف من اليمنيين في محافظة صنعاء، اليوم الجمعة، ضمن نحو 40 مسيرة ووقفة جماهيرية تحت شعار "مع غزة جهاد وتعبئة واستنفار.. وجاهزون لردع أي عدوان".

وندد آلاف المتظاهرين بـ"استمرار حرب الإبادة الجماعية التي يرتكبها الكيان الصهيوني الغاصب في قطاع غزة، بمشاركة ودعم أمريكي كامل، وبعض الدول الأوروبية والغربية".

ورفع المشاركون في المسيرات والوقفات الحاشدة الأعلام اليمنية والفلسطينية، ورددوا الشعارات المنددة بالعدوان الصهيوني الأمريكي على اليمن وشعوب المنطقة.

ودعا بيان صادر عن المسيرات والوقفات، أبناء الأمة العربية والإسلامية، وأحرار العالم إلى عمل كل ما من شأنه إيقاف العدوان وحرب الإبادة الصهيونية المتواصلة بحق أبناء غزة، وكذا التضامن مع شعوب المنطقة التي تتعرض لاعتداءات همجية من قبل الكيان الصهيوني وغيره.

وأوضح أنه وانطلاقاً من عمق الانتماء الإيماني والتوكل على الله والاعتماد عليه والثقة به، وجهاداً في سبيله، يعلن أبناء محافظة صنعاء تحديهم الواضح والصريح لكيان العدو الصهيوني ومن خلفه الأمريكي، ومواصلة الجهاد في معركة " الفتح الموعود والجهاد المقدس" دعماً وإسناداً للشعب الفلسطيني ودفاعاً عن اليمن.





وأعلن أبناء محافظة صنعاء الجهوزية لمواجهة أي مؤامرات تستهدف هذا الموقف والاستعداد الكامل لتقديم التضحيات في هذه المعركة المقدسة.

ودعا البيان أبناء الأمة العربية والإسلامية أنظمة وشعوبا وأحزاباً وجماعات إلى أن يعلموا بأن العالم يحدد علاقته معهم ونظرته إليهم من خلال ما يحملونه من مشروع ومبادئ وقيم، تُترجم واقعاً من خلال المواقف، موضحا أن المواقف الحقيقية لا تتضح ولا تختبر المبادئ والقيم الصادقة إلا في مواجهة التحديات والمخاطر والتهديدات المصيرية.

وأشاد باستمرار العمليات النوعية للمقاومة الفلسطينية في غزة والتي تستنزف العصابات الصهيونية وتقتل جنودهم وضباطهم بشكل مستمر وفعال.



