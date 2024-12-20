"المسلحة اليمنية" تعلن مهاجمتها "أهدافًا حيوية" جنوب ووسط فلسطين المحتلة

اليمن/ فلسطين أون لاين:

أعلنت الناطق العسكري باسم القوات المسلحة اليمنية، اليوم الجمعة، تنفيذ عمليتين عسكريتين بعدد من الطائرات المسيّرة ضد أهداف "حيوية" جنوب ووسط إسرائيل، إحداهما بالاشتراك مع جماعة عراقية مسلحة.

وقال سريع، في مظاهرات مليونية دعمًا لغزة، "نفذنا عملية نوعية مشتركة مع المقاومة الإسلامية في العراق على أهداف حيوية للعدو الإسرائيلي جنوب فلسطين المحتلة، بعدد من الطائرات المسيرة"، دون تحديد المكان المستهدف.

وأضاف: "نفذنا أيضا عملية عسكرية نوعية على هدف عسكري للعدو الإسرائيلي في يافا المحتلة (وسط) بطائرة مسيرة".

ويوم أمس، نشر الإعلام الحربي اليمني مشاهد توثّق إطلاق القوات المسلحة اليمنية صاروخين فرط صوتيَّين، من نوع "فلسطين 2"، في اتجاه هدفين عسكريين للاحتلال الإسرائيلي في يافا المحتلة.

وأوضحت قناة "المسيرة" اليمنية، بأنه مشاهد إطلاق صاروخين "فرط صوتي" من طراز "فلسطين 2" على هدفين عسكريين إسرائيليين في يافا المحتلة، دون تفاصيل.

وأعلنت القوات المسلحة اليمنية، أمس الخميس، أنها نفذت عملية عسكرية ضدّ هدفين نوعيين عسكريين في يافا المحتلة، عبر صاروخين فرط صوتيين، من نوع "فلسطين 2"، مؤكدةً تحقق الأهداف بنجاح.

ولفتت إلى أنّ العملية نُفِّذت تزامناً مع العدوان الإسرائيلي على منشآت مدنية في العاصمة صنعاء ومحافظة الحديدة، وجاءت "انتصاراً لمظلومية الشعب الفلسطيني، وضمن المرحلة الخامسة، وفي إطار الرد على العدوان على اليمن".

وشنّ الاحتلال الإسرائيلي فجر الخميس عدواناً على اليمن، مستهدفاً عبر 6 غارات عدوانية ميناء الحديدة، ومنشأة رأس عيسى النفطية غربي اليمن، الأمر الذي أدّى إلى ارتقاء 9 شهداء، ووقوع عدد آخر من الجرحى من موظفي المنشأة.