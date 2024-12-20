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مستوطنون يقيمون بؤرةً استيطانيَّة غربي أريحا

20 ديسمبر 2024 . الساعة 13:04 بتوقيت القدس
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أقام مستوطنون، اليوم الجمعة، بؤرة استيطانية جديدة قرب تجمع عرب المليحات البدوية بطريق المعرجات، شمال غربي مدينة أريحا.

وقال المشرف العام لمنظمة "البيدر" للدفاع عن حقوق البدو حسن مليحات، إنّ عددًا من المستوطنين نصبوا خيمة على أراضي التجمع.

وأوضح مليحات أن البؤرة الاستيطانية هذه تعد الرابعة التي يتم بنائها بعد السابع من تشرين الاول/أكتوبر 2023، قرب تجمع عرب المليحات.

وأشار إلى وجود 5 بؤر استيطانية بمحيط طريق المعرجات شمال غرب مدينة أريحا، أربعة منهن نصبن بعد 7 أكتوبر عام 2023، وذلك لتوسيع نفوذ المستوطنين في المناطق الحدودية بين محافظتي رام الله وأريحا.

وقالت هيئة مقاومة الجدار والاستيطان إن قوات الاحتلال "الإسرائيلي" والمستوطنين نفذوا 1396 اعتداء، خلال تشرين الثاني المنصرم، في استمرار مسلسل الإرهاب من قبل دولة الاحتلال ضد الشعب الفلسطيني وأراضيه وممتلكاته.

المصدر / وكالات
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#الحرب على غزة #البؤر الاستيطانية #طوفان الأقصى

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