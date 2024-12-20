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الصِّحَّة بغزَّة: 77 شهيدًا و 174 إصابة خلال الـ24 ساعة الماضية

20 ديسمبر 2024 . الساعة 11:40 بتوقيت القدس
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الصِّحَّة بغزَّة: 77 شهيدًا و 174 إصابة خلال الـ24 ساعة الماضية

أصدرت وزارة الصحة بغزة، اليوم الجمعة، تقريرها الإحصائي اليومي لحصيلة ضحايا العدوان "الإسرائيلي" المتواصل على قطاع غزة لليوم الـ 441 على التوالي.

وقالت وزارة الصحة، إنّ الاحتلال الإسرائيلي ارتكب 3 مجازر ضد العائلات في قطاع غزة وصل منها للمستشفيات 77 شهيدًا و 174 إصابة خلال الـ24 ساعة الماضية.

وأعلنت ارتفاع حصيلة العدوان الإسرائيلي إلى 45,206 شهداء و 107,512 إصابة منذ السابع من أكتوبر للعام 2023م.

وأشارت إلى أنه لا يزال عدد من الضحايا تحت الركام وفي الطرقات لا تستطيع طواقم الإسعاف والدفاع المدني الوصول إليهم.

 

المصدر / فلسطين أون لاين
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#الحرب على غزة #شهداء غزة #الإبادة الجماعية #طوفان الأقصى

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