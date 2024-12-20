السّويد تقرِّر التَّوقُّف عن تمويل "الأونروا"

أعلن بنيامين دوسا، الوزير المعني بالإغاثة في السويد، اليوم الجمعة؛ أن بلاده لن تمول وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) في غزة، بعد الآن.

وقال دوسا لقناة (تي.في4) التلفزيونية، إن السويد تعتزم تقديم المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة عبر قنوات أخرى، لم يوضِّحها ولم يذكر تفاصيلها.

في وقت سابق، قال المفوض العام لوكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "أونروا" فيليب لازاريني، الخميس؛ إن معظم الدول الأعضاء في المنظمة الدولية، تتضامن مع الشعب الفلسطيني.

وتابع لازاريني في منشور عبر منصة "إكس": "معظم دول الأمم المتحدة يتساءلون عن شرعية مشاريع القوانين التي قدمها البرلمان "الإسرائيلي" بهدف تفكيك الأونروا، وحرمان الفلسطينيين من المساعدات المنقذة للحياة والحق في التعليم لمئات الآلاف من الفتيات والفتيان، الذين يعيشون حاليّا على أنقاض غزة".

وفي 28 تشرين الأول/ أكتوبر الماضي، أقر الكنيست الإسرائيلي بشكل نهائي حظر أنشطة الأونروا في الأراضي الفلسطينية المحتلة.

وفي وقت سابق، قال متحدث الأمم المتحدة ستيفان دوجاريك، إن مشروع القانون المقرر مناقشته في "الكنيست الإسرائيلي" بشأن منع أنشطة وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا)، يتعارض مع ميثاق الأمم المتحدة والتزامات "إسرائيل" بموجب القانون الدولي.

وفي 26 يناير/كانون الثاني الماضي، علّقت 18 دولة والاتحاد الأوروبي تمويلها لأونروا، على خلفية مزاعم الاحتلال أن موظفين من الوكالة شاركوا في أحداث 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، بينما أعلنت الوكالة أنها تحقق في تلك المزاعم، إلا أن "إسرائيل" لم تقدّم أي دليل على صحة ادّعاءاتها.

المصدر / فلسطين أون لاين + وكالات