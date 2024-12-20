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مستوطنون يحرقون مسجدًا في سلفيت ويخطُّون شعاراتٍ عنْصريَّة على جدرانه (شاهد)

20 ديسمبر 2024 . الساعة 07:40 بتوقيت القدس
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أحرق مستوطنون، فجر اليوم الجمعة، أجزاء من مسجد بر الوالدين في قرية مردا شمال سلفيت وكتبوا على جدرانه عبارات عنصرية.

وذكرت مصادر محلية، أنّ ثلاثة مستوطنين تسللوا إلى المسجد، وسكبوا مادة مشتعلة على بوابته وأحرقوها، كما خطوا شعارات عنصرية معادية للعرب والمسلمين على الجدران الخارجية للمسجد.

واقتحمت قوات الاحتلال قرية مردا، بعد إحراق المسجد والاعتداء عليه من المستوطنين.

واستنكر مدير الأوقاف في سلفيت، الشيخ عثمان الدين، "العمل الإجرامي بالاعتداء على بيت من بيوت الله"، ودعا الأهالي إلى "الانتباه خشية تكرار هذا الفعل الجبان".

وناشدت وزارة الأوقاف والشؤون الدينية، المجتمع الدولي ومؤسسات حقوق الإنسان، بـ"إدانة هذه الأعمال الشنيعة، ومحاسبة المسؤولين عنها".

كما وثقت وزارة الأوقاف، في تقريرها الشهري حول انتهاكات الاحتلال ومستوطنيه بحق دور العبادة، عن شهر تشرين الثاني/ نوفمبر الماضي، 20 اقتحاما للمسجد الأقصى المبارك، ومنع رفع الأذان في الحرم الإبراهيمي 55 مرة.

وهدمت قوات الاحتلال، في الفترة ذاتها، مسجد الشيّاح في بلدة جبل المكّبر بالقدس المحتلة، علما أنه مقام منذ 20 عامًا، كما دنس مستوطنون مسجد خربة مراح البقار، في بلدة دورا بمحافظة الخليل.

وألحقت قوات الاحتلال أضرارا بمسجدي أبو بكر الصديق في مخيم نور شمس، والشهداء في مخيم طولكرم، وهدمت مُصلىً لتجمّع عرب العراعرة قرب بلدة جبع شرق القدس، وجزءا من تسوية لمسجد أبو بكر الصديق في مخيم الفارعة بمحافظة طوباس.

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المصدر / وكالات
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#الحرب على غزة #طوفان الأقصى #حرق مسجد في سلفيت

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