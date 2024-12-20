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بالرَّصاص والعبوات النَّاسفة.. المقاومة تتصدَّى لاقتحامات الاحتلال في الضَّفَّة الغربيَّة

20 ديسمبر 2024 . الساعة 07:22 بتوقيت القدس
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شنت قوات الاحتلال "الإسرائيلي"، فجر اليوم، حملة اقتحامات واعتقالات لمناطق متفرقة من الضفة الغربية، تخللها اشتباكات ومواجهات.

في جنين، فجَّر المقاومون في السيلة الحارثية عبوة ناسفة بآلية عسكرية "إسرائيلية" على محور الراغب،.

وذكرت مصادر محلية، أن المقاومين أطلقوا الرصاص وفجروا عبوات ناسفة، في قوات الاحتلال المقتحمة للبلدة من محاور عدة.

وفي نابلس، تصدى مقاومون بالرصاص لقوات الاحتلال خلال اقتحامها مخيم بلاطة شرق المدينة.

واقتحمت قوات الاحتلال شارعي المقبرة القديمة والمدارس، ونصبتْ عدة كمائن في حارات الجماسين والبادود وزغلول، وتعمدت جرافات الاحتلال تدمير وتجريف شارع السوق وممتلكات المواطنين في المخيم.

وذكرت مصادر محلية أن جنود الاحتلال أطلقوا النار بشكل عشوائي على المنازل في مخيم بلاطة.

بالتزامن مع ذلك اقتحمت قوات الاحتلال منزل عائلة المطارد عبادة رواجبة في قرية روجيب بنابلس، واعتقلت والدته وشقيقه.

كما اعتقلت قوات الاحتلال، والد ووالدة وشقيق المطارد عبادة رواجبة، بعد اقتحام منزلهم في قرية روجيب شرق نابلس.

في الخليل، اعتقلت قوات الاحتلال الشيخ إحسان كراجة، بعد اقتحام منزله في مدينة حلحول شمال الخليل.

في رام الله، اقتحم الاحتلال بلدة بيرزيت شمال رام الله، وداهم بناية سكنية، دون أن يبلغ عن اعتقالات حتى اللحظة.

 

المصدر / وكالات
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