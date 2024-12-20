لليوم الـ 441 تواليًا.. الاحتلال يُواصلُ حربَ الإبادة الجماعيَّة على غزَّة

يُواصل الاحتلال "الإسرائيلي" لليوم الـ 441 على التوالي حرب "الإبادة الجماعيّة" على غزَّة، مرتكبًا كافة أساليب القتل والتدمير والتهجير، ومخلفًا عشرات الآلاف من الشهداء والجرحى والمفقودين.

وأفادت مصادر طبية باستشهاد 65 مواطنًا في غارات الاحتلال على قطاع غزة، منذ فجر أمس الخميس، 42 شهيدًا منهم شمالي القطاع.

وأعلنت وزارة الصحة، أمس الخميس، ارتفاع حصيلة العدوان "الإسرائيلي" إلى 45,129 شهيدًا و 107,338 إصابة منذ السابع من أكتوبر للعام 2023م.

وفي رصد فلسطين أون لاين لأبرز التطورات الميدانية الأخيرة لحرب الإبادة الجماعية، فقد واصل الاحتلال قصفه وتدميره لعدة مناطق متفرقة في القطاع.

في مدينة غزة وشمال القطاع، قال الدفاع المدني الفلسطيني، إن طواقمه تمكنت من انتشال 4 شهداء وعدة إصابات من عائلة "أبو شنب"، ونقلهم للمستشفى المعمداني، إثر استهداف الاحتلال منزلاً سكنياً في محيط مسجد السلام بمنطقة الصبرة جنوبي مدينة غزة.

وارتقى شهيدان بقصف طائرات الاحتلال منزلًا لعائلة الكيالي في محيط منطقة المغربي بحي الصبرة جنوبي مدينة غزة.

وواصل الاحتلال عملية نسف المباني السكنية غرب مخيم جباليا شمال قطاع غزة، فيما تواصل القصف المدفعي على جباليا ومشروع بيت لاهيا.

وفجر اليوم، استهدف الاحتلال منزلًا يعود لعائلة الغندور في مربع النور محيط أبو اسكندر شمال غرب مدينة غزة.

كما أطلقت آليات الاحتلال نيرانها في منطقة الصفطاوي شمال غرب مدينة غزة.

في المحافظة الوسطى، قصفت مدفعية الاحتلال مناطق شرق مخيم النصيرات وشمال مخيم البريج في وسط قطاع غزة.

في جنوب قطاع غزة، قصفت زوارق الاحتلال الحربية منطقة المواصي غرب مدينة رفح، فيما واصل نسف المباني السكنية في عدة مناطق متفرقة في المدينة.

وأفادت مصادر محلية بسماع أصوات انفجارات ناتجة عن قصف مدفعي يستهدف شرق مدينة خانيونس جنوب قطاع غزة.

يتبع..

المصدر / فلسطين أون لاين