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بالفيديو اليمن.. الإعلام الحربي ينشر مشاهد إطلاق صاروخَي "فلسطين 2" على يافا المحتلة

19 ديسمبر 2024 . الساعة 20:54 بتوقيت القدس
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اليمن.. الإعلام الحربي ينشر مشاهد إطلاق صاروخَي "فلسطين 2" على يافا المحتلة
وكالات/ فلسطين أون لاين

نشر الإعلام الحربي اليمني مشاهد توثّق إطلاق القوات المسلحة اليمنية صاروخين فرط صوتيَّين، من نوع "فلسطين 2"، في اتجاه هدفين عسكريين للاحتلال الإسرائيلي في يافا المحتلة.

وأوضحت  قناة "المسيرة" اليمنية،  بأنه مشاهد إطلاق صاروخين "فرط صوتي" من طراز "فلسطين 2" على هدفين عسكريين إسرائيليين في يافا المحتلة، دون تفاصيل.

 

وأعلنت القوات المسلحة اليمنية، في وقتٍ سابق اليوم، أنها نفذت عملية عسكرية ضدّ هدفين نوعيين عسكريين في يافا المحتلة، عبر صاروخين فرط صوتيين، من نوع "فلسطين 2"، مؤكدةً تحقق الأهداف بنجاح.

ولفتت إلى أنّ العملية نُفِّذت تزامناً مع العدوان الإسرائيلي على منشآت مدنية في العاصمة صنعاء ومحافظة الحديدة، وجاءت "انتصاراً لمظلومية الشعب الفلسطيني، وضمن المرحلة الخامسة، وفي إطار الرد على العدوان على اليمن".

وشنّ الاحتلال الإسرائيلي فجر الخميس عدواناً على اليمن، مستهدفاً عبر 6 غارات عدوانية ميناء الحديدة، ومنشأة رأس عيسى النفطية غربي اليمن، الأمر الذي أدّى إلى ارتقاء 9 شهداء، ووقوع عدد آخر من الجرحى من موظفي المنشأة.

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#اليمن #صنعاء

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