بـ "لغة الأرقام".. الإعلامي الحكومي ينشر تحديثًا لإحصائيات حرب الإبادة بغزة

غزة/ فلسطين أون لاين

نشر المكتب الإعلامي الحكومي تحديثاً لأهم إحصائيات حرب الإبادة الجماعية التي يشنها الاحتلال على قطاع غزة لليوم 440 – الخميس 19 ديسمبر 2024م:

وقال المكتب الإعلامي الحكومي، إن جيش الاحتلال ارتكب أكثر من 9,941 مجرزةً بغزة، راح ضحيتها أكثر من 56,289 شهيد ومفقود.

وبحسب التحديث، ألقى جيش الاحتلال الإسرائيلي نحو 88,000 طن من المتفجرات على قطاع غزة منذ بدء حرب الإبادة الجماعية في السابع من أكتوبر الماضي.

وهذه أبرز إحصائيات حرب الإبادة الجماعية، في يومها الـ 440:

◻️ (440) يوماً على حرب الإبادة الجماعية.

◻️ (9,941) مجزرة ارتكبها جيش الاحتلال بشكل عام.

◻️ (7,172) مجزرة ارتكبها الاحتلال الإسرائيلي ضد العائلات الفلسطينية. (وزارة الصحة).

◻️ (1,413) عائلات فلسطينية أبادها الاحتلال ومسحها من السجل المدني، بقتل الأب والأم وجميع أفراد الأسرة، وعدد أفراد هذه العائلات 5,455 شهيداً. (وزارة الصحة).

◻️ (3,467) عائلة فلسطينية أبادها الاحتلال ولم يتبقَّ منها سوى فرداً واحداً، وعدد أفراد هذه العائلات 7,941 شهيداً. (وزارة الصحة).

◻️ (56,289) شهيداً ومفقوداً.

◻️ (11,160) مفقودٍ لم يصلوا إلى المستشفيات.

◻️ (45,129) شهيداً ممن وصلوا إلى المستشفيات (وزارة الصحة).

◻️ (17,803) شهيداً من الأطفال.

◻️ (238) طفلاً رضيعاً وُلِدوا واستشهدوا في حرب الإبادة الجماعية.

◻️ (853) طفلاً استشهدوا خلال الحرب وعمرهم أقل من عام.

◻️ (44) استشهدوا نتيجة سوء التغذية ونقص الغذاء والمجاعة.

◻️ (12,224) شهيدة من النساء قتلهن الاحتلال الإسرائيلي.

◻️ (1060) شهيداً من الطواقم الطبية (وزارة الصحة).

◻️ (94) شهيداً من الدفاع المدني.

◻️ (196) شهيداً من الصحفيين.

◻️ (723) رجال شرطة وتأمين مساعدات قتلهم الاحتلال.

◻️ (146) جريمة استهداف لرجال شرطة وتأمين مساعدات.

◻️ (7) مقابر جماعية أقامها الاحتلال داخل المستشفيات.

◻️ (520) شهيداً تم انتشالهم من 7 مقابر جماعية داخل المستشفيات.

◻️ (107,338) جريحاً ومصاباً وصلوا إلى المستشفيات. (وزارة الصحة).

◻️ (399) جريحاً ومُصاباً من الصحفيين والإعلاميين.

◻️ (70%) من الضَّحايا هم من الأطفال والنساء.

◻️ (214) مركزاً للإيواء والنزوح استهدفها الاحتلال الإسرائيلي.

◻️ (10%) فقط من مساحة قطاع غزة يسميها الاحتلال الإسرائيلي "مناطق إنسانية".

◻️ (35,060) طفلاً يعيشون بدون والديهم أو بدون أحدهما.

◻️ (12,125) امرأة فقدت زوجها خلال حرب الإبادة الجماعية.

◻️ (3,500) طفل معرّضون للموت بسبب سوء التغذية ونقص الغذاء.

◻️ (226) أيام على إغلاق الاحتلال الإسرائيلي آخر معبر في قطاع غزة.

◻️ (12,650) جريحاً بحاجة للسفر للعلاج في الخارج.

◻️ (12,500) مريض سرطان يواجهون الموت وبحاجة للعلاج.

◻️ (3,000) مريض بأمراض مختلفة يحتاجون للعلاج في الخارج.

◻️ (2,136,026) حالة إصابة بأمراض معدية نتيجة النزوح. (وزارة الصحة)

◻️ (71,338) حالة عدوى التهابات الكبد الوبائي بسبب النزوح.

◻️ (60,000) سيدة حامل تقريباً مُعرَّضة للخطر لانعدام الرعاية الصحية.

◻️ (350,000) مريض مزمن في خطر بسبب منع الاحتلال إدخال الأدوية.

◻️ (6,500) معتقل من قطاع غزة خلال حرب الإبادة الجماعية.

◻️ (319) حالة اعتقال من الكوادر الصحية (الاحتلال أعدم 3 منهم داخل السجون).

◻️ (42) حالة اعتقال صحفيين ممن عُرفت أسماؤهم.

◻️ (2) مليون نازح في قطاع غزة.

◻️ (110,000) خيمة اهترأت وأصبحت غير صالحة للنازحين.

◻️ (213) مقراً حكومياً دمرها الاحتلال "الإسرائيلي".

◻️ (133) مدرسة وجامعة دمرها الاحتلال بشكل كلي.

◻️ (351) مدرسة وجامعة دمرها الاحتلال بشكل جزئي.

◻️ (12,780) طالب وطالبة قتلهم الاحتلال الإسرائيلي خلال الحرب.

◻️ (785,000) طالب وطالبة حرمهم الاحتلال الإسرائيلي من التعليم.

◻️ (755) معلماً وموظفاً تربوياً في سلك التعليم قتلهم الاحتلال خلال الحرب.

◻️ (146) عالماً وأكاديمياً وأستاذاً جامعياً وباحثاً أعدمهم الاحتلال.

◻️ (821) مسجداً دمرها الاحتلال بشكل كلي.

◻️ (157) مسجداً دمرها الاحتلال بشكل بليغ بحاجة إلى إعادة ترميم.

◻️ (3) كنائس استهدفها ودمرها الاحتلال.

◻️ (19) مقبرة دمرها الاحتلال بشكل كلي وجزئي من أصل (60) مقبرة.

◻️ (2,300) جثمان سرقها الاحتلال من العديد من مقابر قطاع غزة.

◻️ (161,500) وحدة سكنية دمرها الاحتلال بشكل كلي.

◻️ (82,000) وحدة سكنية دمرها الاحتلال غير صالحة للسكن.

◻️ (194,000) وحدة سكنية دمرها الاحتلال جزئياً.

◻️ (88,000) طن متفجرات ألقاها الاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة.

◻️ (34) مستشفى أخرجها الاحتلال عن الخدمة.

◻️ (80) مركزاً صحياً أخرجه الاحتلال عن الخدمة.

◻️ (162) مؤسسة صحية استهدفها الاحتلال.

◻️ (136) سيارة إسعاف استهدفها الاحتلال.

◻️ (206) مواقع أثرية وتراثية دمرها الاحتلال.

◻️ (3,130) كيلو متر أطوال شبكات الكهرباء دمرها الاحتلال.

◻️ (125) عدد محولات توزيع الكهرباء الأرضية المدمرة.

◻️ (330,000) متر طولي شبكات مياه دمرها الاحتلال.

◻️ (655,000) متر طولي شبكات صرف صحي دمرها الاحتلال.

◻️ (2,835,000) متر طولي شبكات طُرق وشوارع دمرها الاحتلال.

◻️ (42) منشأة وملعباً وصالة رياضية دمرها الاحتلال.

◻️ (717) بئر مياه دمرها الاحتلال وأخرجها عن الخدمة.

◻️ (86%) نسبة الدمار في قطاع غزة.

◻️ (37) مليار دولار الخسائر الأولية المباشرة لحرب الإبادة الجماعية.