تقارير عبريّة: الجيش "راضٍ" عن عملية السلطة في جنين ويدرس تعزيزها

الضفة الغربية/ فلسطين أون لاين

أكدت صحيفة "هآرتس" العبرية، أن الاحتلال راض عن عملية السلطة الفلسطينية في مخيم جنين، ويدرس تزويد أجهزة السلطة الأمنية بالمعدات العسكرية اللازمة لمواجهة التنظيمات وتعزيز التعاون الاستخباري.

وأشارت الصحيفة العبرية، في تقرير لها اليوم الخميس، أن "الجيش الإسرائيلي تلقى تعليمات من المجلس الوزاري المصغر بتعزيز التنسيق الأمني مع السلطة الفلسطينية".

وفي السياق ذاته، أفادت هيئة البث الإسرائيلية بأن جيش الاحتلال يرحب بالعمليات الأمنية التي تشنها السلطة الفلسطينية في جنين، موصية بتعزيز التنسيق الأمني معها ودعم آلياتها.

وأشارت إلى أن نحو 300 عنصر مسلح من أجهزة السلطة يعملون في المخيم تحت مراقبة قوات الاحتلال خلال الأيام العشرة الأخيرة.

كما وكشف مسؤول في الجيش، عن وجود مشاورات مع مسؤولين فلسطينيين لتسهيل الأنشطة في مخيم جنين.

وتأتي الخطوة الإسرائيلية في وقت تقوم أجهزة أمن السلطة بتنفيذ حملة ومحاصرة مخيم جنين شمالي الضفة الغربية وملاحقة مقاومين مطلوبين للاحتلال.

واندلعت خلال الأسبوعين الماضيين اشتباكات عنيفة في مخيم جنين بين المقاومين وأجهزة الأمن التابعة للسلطة، وسط استمرار الأزمة التي أدت إلى مقتل 3 فلسطينيين -بينهم قائد ميداني في كتيبة جنين– وإصابة آخرين، بينهم عناصر من الأجهزة الأمنية.

وتحاصر السلطة الفلسطينية مخيم جنين لليوم الـ15 على التوالي، وسط اشتباكات مع المقاومين الرافضين لنزع سلاح المقاومة.

وتعتقل أجهزة السلطة في الضفة المحتلة -وفق بيانات حقوقية- أكثر من 150 مواطنا فلسطينيا، بينهم مقاومون ومطاردون من قبل الاحتلال وطلبة جامعات وأسرى محررون ودعاة وكتّاب وصحفيون، وترفض الأجهزة الإفراج عنهم رغم صدور قرارات قضائية بالإفراج عنهم أكثر من مرة.