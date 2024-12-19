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بالفيديو "حزام ناريّ على مدرستين".. شهداء في مجزرة إسرائيليَّة "دامية" شرق مدينة غزَّة

19 ديسمبر 2024 . الساعة 16:32 بتوقيت القدس
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بحي التفاح شرق مدينة غزة.
غزة/ فلسطين أون لاين

ارتكب الاحتلال الإسرائيلي مجزرة مروعة في مدينة غزة، مساء اليوم الخميس، بقصف مركزين لإيواء النازحين شرق المدينة.

وقالت مصادر محلية، إن 15 شهيدا على الأقل ارتقوا، وأصيب عدد آخر، جراء حزام ناري نفذه الاحتلال على مركزي إيواء ومنزل بحي التفاح شرق مدينة غزة.

 

وأشار الدفاع المدني، في بيان أولي، إلى أن طواقمه تواصل عمليات انتشال عددًا من الشهداء والإصابات من مدرسة "شعبان الريس" التي تؤوي نازحين في منطقة الشعف شرقي مدينة غزة، عقب قصفها من قبل طائرات الاحتلال.

وقالت مصادر محلية إعلامية، إن طائرات الاحتلال استهدفت مدرستي "شعبان الريس" ومدرسة "الكرمة"، ما أسفر عن استشهاد 15 شخصًا وإصابة أكثر من 30 آخرين، بينهم أطفال ونساء.

وبحسب وزارة الصحة، ارتفعت حصيلة ضحايا حرب الإبادة الجماعية المتواصلة على قطاع غزة إلى 45.129 شهيدا، 70% منهم نساء وأطفال.

 

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#غزة #حي التفاح #مدينة غزة

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