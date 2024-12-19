"حيدرة القسَّام".. بسكِّين أهان جيشًا

يحيى اليعقوبي

عندما تنتابنا لحظات ضعف، وتتكالب علينا الهموم والأحزان، نرى الأبنية تتهاوى علينا وعلى من نعرفهم يشتدُّ التَّجويع ويتكرَّر التَّهجير مرَّةً ومرَّات، يطلَّ أبناء القسَّام، وهم يخرجون من باطن الأرض أو من البيوت المهجَّرة الَّتي تخشى الأشباح التَّخفِّي فيها، تواسينا بطولاتهم وتثلج صدورنا، تبشِّرنا بالانكسار القريب لجدار الظُّلم لجيش لا يعرف شيئًا عن أخلاق الحروب، ولد من حرم العصابات اللَّقيطة من المافيات وقطاع الطُّرق وسمِّ نفسه زورًا "جيشًا".

يكتب المقاومون معجزات لا تستطيع أعتى قوَّات الكوماندوز في العالم تنفيذها، ولا تحدث بالواقع وإنَّما شاهدها العالم في أفلام الدِّراما القتاليَّة، أو في غزَّة حصرًا وفقط، فهي بطولات استثنائيَّة بطابع فريد، تنفيذها يحتاج تجاوز مخاطر قلَّة من يستطيع تحمُّلها في هذا العالم.

هجوم المقاوم القسامي بسكين على ضابط إسرائيلي وثلاثة جنود اليوم والإجهاز عليهم واغتنام أسلحتهم ليس حدثًا عاديًا ولا حدثًا نوعيًا حتى وإنما بطولة أسطورية تنفيذها يحتاج مقاومًا شجاعًا فدائيًا بطلًا.

نجاح العملية البطولية يعني أنه في حالة مدنية أعزلا بلا سلاح، باستثناء سكين، وأمامه ضابط وثلاثة جنود مدججين بالسلاح، تحرسهم دبابة أو أكثر، وطائرة مسيرَّة في السماء أو أكثر، ليس من السهل الاقتراب منهم لأنهم ليسوا بمواقع الخطوط الأمامية في المعركة، وإنما دائما يتواجدون خلف الآليات أو السواتر الترابية لا يتواجدون بمنطقة إلا قبل التأكد من تدمير كل معالم الحياة فيها.

ينقضُ على الضابط في معركته الأولى وجهًا لوجه، تتلاشى المسافة ويلتصق الاثنان، تتواجه عدالة القضية مع الزيف الكاذب، الضحية مع الجلاد، العقاب والثأر، الأسدُ والنعامة، الحق والظلم، مقصلة العدل.



تبدأ حلقة القتال في ثوانٍ قليلة تنتهي المعركة لـصالح "فارس غزة" يذكرني المشهد، عندما قام علي بن أبي طالب – رضي الله عنه – والملقب بـ "بالحيدرة" بمبارزة عمرو بن عبد ود في غزوة الخندق ووحده علي من قام لمبارزة "عمرو" الذي استهزأ بعلي لصغر سنه، لكن علي ضربه ضربة على رأسه فشجه، وكبر المسلمون، ابتهاجًا، لو كنا نشاهد حلبة القتال لكبرنا، وحق علينا التكبير الآن.



بدهشة استسلم الجنود للمعركة التي انتهت بثوانٍ تحت مرأى عيونهم، فأجهز عليهم بسكينه وهم لا يجرؤون على إشهار أسلحتهم التي تجمدت أمام شجاعة "حيدرة القسام" هذا الوصف الدقيق لشجاعة المقاتل الفذة، وبطولتهم الخارقة والاستثنائية.

يمكن اعتبار الحادثة بأنها أكبر إهانة عسكرية لجيش الاحتلال خلال المعركة تضاف لسلسلة عمليات أخرى أذلت فيها المقاومة جيش الاحتلال خاصة ما حدث في 25 موقعا عسـ كريا اقتحمتها يوم 7 أكتوبر، وأكبر دليل على التفوق العسكري للمقاومة في الالتحام المباشر بعيدا عن الدبابات والطائرات.

فلا زالت المقاومة وبعد مرور 14 شهرا على الحرب الإسرائيلية على غزة، تكبد جيش الاحتلال خسائر مادية وبشرية كبيرة، اعترف بمقتل 818 جنديا منذ بداية الحرب، وهو رقم لا زال محل تشكيك من خبراء عسكريين معتقدين أن العدد الحقيقي أكبر بكثير، وأكد الجيش إصابة 13 ألفا و500 مصاب من جنوده بنيران المقاومة بغزة.

وأول أمس نفذت المقاومة سلسلة عمليات نوعية بمخيم جباليا شمال القطاع، منها تفجير منزل مفخخ استهدف قوة مكونة من 11 جنديا وإيقاعهم بين قتيل وجريح، وتدمير ناقلة جند باستخدام عبوة "شواظ" مما أسفر عن إلحاق خسائر كبيرة في صفوف الجنود، وخوض اشتباك مباشر مع قوة راجلة أدى لمقتل 3 جنود من المسافة صفر، وهذه العمليات جزء بسيط من سلسلة عمليات أذلت جيش الاحتلال وجعلته يجر أذيال الهزيمة.

وفي وقت توثق فيه القسام وفصائل المقاومة بطولات مقاتليها وكمائنها، واشتباكاتها المباشرة، لم يعرض الاحتلال أي مشاهد ميدانية لاشتباكات الجنود، وكل ما يشاهده العالم هو دمار تصنعه الأسلحة الفتاكة بتدمير البنية التحتية والمدارس والجامعات والمستشفيات والبيوت السكنية على رؤوس ساكنيها، وكأنها وسيلة العقاب الوحيدة التي يستخدمها الاحتلال في الرد على هزائمه الميدانية العسكرية، فيعوض ذلك بالمجازر لإشباع غريزة الانتقام لدى جيشه ومجتمعه الإسرائيلي.

