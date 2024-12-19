"الأشغال" تطلق رابط تسجيل الأضرار بقطاع غزة

أعلنت وزارة الأشغال العامة والإسكان في قطاع غزة، عن إطلاق رابط خاص لتسجيل وحصر الأضرار التي لحقت بالمباني والوحدات السكنية نتيجة العدوان "الإسرائيلي" المتواصل على القطاع.

وأهابت الوزارة بالمواطنين المتضررين تعبئة البيانات المطلوبة عبر الرابط المخصص، بهدف تسهيل عملية توثيق الأضرار وتعزيز جهود إعادة الإعمار وتوفير المساعدات الإنسانية.

أهداف الحصر

تسعى وزارة الأشغال من خلال هذه المبادرة إلى:

1. توثيق حجم الأضرار: عرض التأثيرات الواسعة التي طالت البنية التحتية والمنازل.

2. حشد الدعم الدولي والإقليمي: تسريع عملية إعادة الإعمار وتوفير المساعدات اللازمة.

3. تحقيق استجابة إنسانية عاجلة: دعم آلاف الأسر المتضررة وتأمين حياة كريمة لسكان القطاع.

خطوات التسجيل وحصر الأضرار

يمكن للمواطنين المتضررين زيارة الرابط المرفق وتقديم المعلومات التالية:

- العنوان الدقيق للوحدة السكنية.

- حالة الضرر (كلي أو جزئي).

- عدد الأفراد المتضررين.

- الوضع الحالي للوحدة السكنية (قائمة أم مدمرة بالكامل).

- معلومات إضافية تساهم في تقدير حجم الأضرار.

رابط التسجيل

للتسجيل وتوثيق الأضرار، يُرجى الضغط على الرابط التالي:

رابط تسجيل وحصر الأضرار، اضغط هنا

تأتي هذه الجهود في إطار مساعي الوزارة المستمرة لتخفيف معاناة سكان قطاع غزة وتعزيز صمودهم أمام الأزمات الإنسانية الناتجة عن الحصار والعدوان.

المصدر / فلسطين أون لاين