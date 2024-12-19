 حماس: سياسة هدم منازل المقاومين في الضَّفة لن تكسر إرادة شعبنا في مواجهةِ الاحتلال

أكد القيادي في حركة المقاومة الإسلامية حماس عبد الرحمن شديد، أن سياسة الاحتلال في هدم منازل المقاومين والمواطنين في الضفة الغربية، لن تثني شعبنا ومقاومته عن مواصلة طريق المقاومة ومواجهة جرائم الاحتلال.

وقال شديد اليوم الخميس، إن "نهج الاحتلال في العقاب الجماعي بهدم منازل المقاومين ومنفذي العمليات البطولية، لن يكسر إرادة شعبنا وستزيد إصراره على إيلام الاحتلال وتدفيعه ثمن جرائمه".

وأضاف، أن الاحتلال يمعن في تدمير منازل المواطنين وممتلكاتهم في الضفة الغربية والقدس المحتلة، في مساعي تهجير الفلسطينيين وتطبيق مخططات الضم وزيادة التوسع الاستيطاني.

وشدَّد على أن شعبنا في الضفة والقدس يواجه جرائم الهدم بمزيد من الصمود والثبات على أرضه وممتلكاته، والتمسك بحقوقه والدفاع عنها بكل ما يملك.

ودعا القيادي شديد إلى التكاتف والتعاضد مع أصحاب المنازل والممتلكات المهدمة من قبل الاحتلال، وزيادة الاحتضان الشعبي لأهالي المقاومين والشهداء والأسرى.



المصدر / فلسطين أون لاين