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نابلس.. شهيدة وإصابات برصاص الاحتلال في مخيم بلاطة

19 ديسمبر 2024 . الساعة 11:42 بتوقيت القدس
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نابلس.. شهيدة وإصابات برصاص الاحتلال في مخيم بلاطة

استشهدتْ سيدة مسنّة وأُصيب آخرون، برصاص الاحتلال في مخيم بلاطة شرقي نابلس شمال الضفة الغربية.

وأعلنت وزارة الصحة، استشهاد المُسنّة حليمة صالح حسين أبو ليل (80 عامًا) برصاص الاحتلال في الصدر والساق بمخيّم بلاطة شرقي نابلس.

وقال مدير الإسعاف والطوارئ في الهلال الأحمر، إن الطواقم تعاملت مع 3 إصابات بالرصاص الحي؛ بينهم مسنة أصيبت بعدة رصاصات، ومسن (65 عاما) أصيب في الظهر، وشاب (21 عاما) بالبطن.

وأوضح الهلال الأحمر الفلسطيني، أنّ قوات الاحتلال تُعرقل عمل طواقمه خلال نقل الإصابات من داخل مخيّم بلاطة.

وانتشرت قوات الاحتلال عند مدخل ووسط مخيم بلاطة بعد تسلل وحدات خاصة واندلاع اشتباكات وإصابة فلسطينيين برصاص الاحتلال.

وأعلنت سرايا القدس-كتيبة نابلس، أنّ مقاتليها في سرية بلاطة يتصدون لاقتحام قوات الاحتلال للمخيم ويستهدفون العدو وآلياته

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