أبو عبيدة يُبارك الهجومَ الصَّاروخي اليمني باتِّجاه الكيان الصّهيونيّ

بارك النَّاطق العسكري باسم كتائب الشهيد عز الدين القسام أبو عبيدة، الهجوم الصاروخي الذي نفذه إخوان الصدق "أنصار الله" في اليمن باتجاه قلب الكيان الصهيوني.

وقال أبو عبيدة عبر منصّة "تليجرام"، إننا "نشيد بوقوف اليمن الصلب إلى جانب غزة، وندعوهم إلى تصعيد هجماتهم حتى يرضخ الاحتلال ويوقف حرب الإبادة".

كما أدان الهجمات الإرهابية التي نفذها الكيان الصهيوني على أهلنا في اليمن والتي تثبت بما لا يدع مجالاً للشك بأنه عدوٌ للأمة أجمع؛ ما يحتم على كل مكوناتها التصدي لإجرامه ودعم صمود الفلسطينيين خط الدفاع الأول عن الأمة.

وصباح اليوم الخميس، أعلنت القوَّات المُسلَّحة اليمنيَّة أنّها نفّذت عمليةً عسكريةً نوعيةً استهدفت هدفينِ عسكريين نوعيين وحساسينِ للعدوِّ "الإسرائيليِّ" في منطقةِ يافا المحتلةِ وذلك بصاروخينِ بالستيينِ فرط صوتيينِ نوع فلسطين2.

وأكدت القوات اليمنيّة، أنّ العملية حقّقت أهدافَها بنجاحٍ، مشيرةً إلى أنّها تأتي ضمنَ المرحلةِ الخامسةِ من مراحلِ الإسنادِ في معركةِ الفتحِ الموعودِ والجهادِ المقدسِ وفي إطارِ الردِّ على العدوان الإسرائيلي على اليمن، وانتصارًا لمظلوميةِ الشعبِ الفلسطينيِّ ورداً على المجازرِ بحق قطاع غزّة.

وأوضحت أنّ العملية نُفّذت تزامناً مع العدوانِ "الإسرائيليِّ" على منشآتٍ مدنيةٍ في العاصمةِ صنعاءَ ومحافظةِ الحديدة، منها محطاتُ الكهرباءِ، لافتةً إلى أنّ ردّها جاء في إطارِ الردِّ الطبيعيِّ والمشروع.

وشدّدت على أنّ العدوانَ "الإسرائيليَّ" لن يثنيَ اليمنَ واليمنيينَ عن تأديةِ الواجبِ الدينيِّ والأخلاقيِّ في الردِّ على مجازرهِ في قطاعِ غزةَ، وكذلك الردُّ على هذا العدوانِ الغاشمِ وذلك باستمرارِ الإسنادِ وضربِ كافةِ الأهدافِ المعاديةِ بالأسلحةِ المناسبة.

المصدر / فلسطين أون لاين