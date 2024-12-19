حماس: العدوان الصّهيوني على اليمن تصعيدٌ خطير وامتدادٌ للعدوان على فلسطين والمنطقة العربية

أدانت حركة المقاومة الإسلامية حماس بأشد العبارات العدوان الصهيوني الغاشم على اليمن الشقيق، والذي استهدف منشآت مدنية وخدمية في العاصمة صنعاء وفي ميناء الحُديدة، غربي البلاد، ونُعده تصعيداً خطيراً، وامتداداً للعدوان على شعبنا الفلسطيني وللعدوان على سوريا والمنطقة العربية.

وأكدت حماس في بيان صحافي، أنَّ العدو المجرم لن ينال من معنويات شعبنا أو شعوب منطقتنا، ولن يكسر عزيمة اليمن أو يثنيهم عن موقفهم الأصيل في الاستمرار بإسناد شعبنا الفلسطيني، والانتصار لمظلوميته، وحتى وقف العدوان الصهيوني عن غزة.

وأعربت عن تضامنها الكامل مع اليمن، ومع الإخوة في حركة أنصار الله في وجه العدوان الصهيوني والأمريكي البريطاني.

ودعت حماس جامعة الدول العربية ومنظمة التعاون الإسلامي إلى إدانة العدوان على اليمن، واتخاذ خطوات وقرارات لكبح جماح العدوان والتغول الصهيوني في المنطقة العربية، وبما يُجبره على وقف عدوانه وإبادته ضد شعبنا في قطاع غزة.

وفجر اليوم، شنَّ الاحتلال "الإسرائيلي"، سلسلة غارات على محافظتي صنعاء والحديدة في اليمن.

وقالت قناة "المسيرة" اليمنية، أن صنعاء والحديدة تعرضتا لسلسلة من "الغارات العدوانية". مبينة أن غارات استهدفت محطتي الكهرباء المركزيتين جنوب وشمال العاصمة "صنعاء"، بينما استهدفت غارات أخرى ميناء الحديدة ومنشأة رأس عيسى النفطية.

وأعلنت "المسيرة" نقلًا عن مصادر طبية، ارتقاء 7 شهداء إثر غارة للعدو الإسرائيلي استهدفت ميناء الصليف وشهيدان وجريح إثر غارتين على منشأة رأس عيسى النفطية.

ومن جهته، أوضح عضو المكتب السياسي في حركة أنصار الله محمد البخيتي، أنّ القصـف الأميركي "الإسرائيلي" للمرافق المدنية يكشف حقيقة نفاق الغرب.

وشدد البخيتي على أنّ مساندة غزة مستمرة حتى وقف جرائم الإبادة الجماعية بحق الشعب الفلسطيني والسماح بدخول الغذاء والدواء والوقود إلى القطاع.

المصدر / فلسطين أون لاين