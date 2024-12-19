القوَّات المُسلَّحة اليمنيَّة تنفِّذ عمليةً عسكريَّةً في يافا المُحتلَّة

أعلنت القوَّات المُسلَّحة اليمنيَّة أنّها نفّذت عمليةً عسكريةً نوعيةً استهدفت هدفينِ عسكريين نوعيين وحساسينِ للعدوِّ "الإسرائيليِّ" في منطقةِ يافا المحتلةِ وذلك بصاروخينِ بالستيينِ فرط صوتيينِ نوع فلسطين2.

وأكدت القوّات اليمنيّة، أنّ العملية حقّقت أهدافَها بنجاحٍ، مشيرةً إلى أنّها تأتي ضمنَ المرحلةِ الخامسةِ من مراحلِ الإسنادِ في معركةِ الفتحِ الموعودِ والجهادِ المقدسِ وفي إطارِ الردِّ على العدوانِ الإسرائيليِّ على اليمن، وانتصارًا لمظلوميةِ الشعبِ الفلسطينيِّ ورداً على المجازرِ بحق قطاع غزّة.

وأوضحت أنّ العملية نُفّذت تزامناً مع العدوانِ "الإسرائيليِّ" على منشآتٍ مدنيةٍ في العاصمةِ صنعاءَ ومحافظةِ الحديدة، منها محطاتُ الكهرباءِ، لافتةً إلى أنّ ردّها جاء في إطارِ الردِّ الطبيعيِّ والمشروع.

وشدّدت على أنّ العدوانَ "الإسرائيليَّ" لن يثنيَ اليمنَ واليمنيينَ عن تأديةِ الواجبِ الدينيِّ والأخلاقيِّ في الردِّ على مجازرهِ في قطاعِ غزةَ، وكذلك الردُّ على هذا العدوانِ الغاشمِ وذلك باستمرارِ الإسنادِ وضربِ كافةِ الأهدافِ المعاديةِ بالأسلحةِ المناسبة.

وأكدت القّوات اليمنية، أنّ عملياتِها لن تتوقفَ إلا بوقفِ العدوانِ على غزةَ، ورفعِ الحصارِ عنها.

المصدر / فلسطين أون لاين