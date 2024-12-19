فلسطين أون لاين

آخر الأخبار

"جرَّاء التَّعذيب".. استشهاد أسير من غزة في سجون الاحتلال (صورة)

حماس: العدوان الصّهيوني على اليمن تصعيدٌ خطير وامتدادٌ للعدوان على فلسطين والمنطقة العربية

آخر التَّطوُّرات.. حرب "الإبادة الجماعيَّة" على غزَّة تدخلُ يومها الـ 440 تواليًا

الاحتلال يشنُّ حملة اعتقالات واسعة في الضّفة الغربيّة

القوَّات المُسلَّحة اليمنيَّة تنفِّذ عمليةً عسكريَّةً في يافا المُحتلَّة

في غزَّة.. تحصيلُ رغيف الخبز مهمَّةٌ صعبة تستنزفُ الوقت والمال

تفاصيل الحالة الجوية لطقس فلسطين الخميس 19 ديسمبر

عددٌ غير متوقَّع من ضُباط الاحتلال قدَّموا استقالاتهم قبل نهاية العام.. تقريرٌ عبري يكشفُ التّفاصيل

"ألحق أضرارًا جسيمة".. اليمن تقصفُ "تل أبيب" بصاروخٍ بالسيتي (شاهد)

الاحتلال "الإسرائيلي" يقصف محافظتي الحديدة وصنعاء في اليمن

"جرَّاء التَّعذيب".. استشهاد أسير من غزة في سجون الاحتلال (صورة)

19 ديسمبر 2024 . الساعة 09:25 بتوقيت القدس
...
"جرَّاء التَّعذيب".. استشهاد أسير من غزة في سجون الاحتلال (صورة)

استشهد أسير فلسطيني من قطاع غزّة داخل سجون الاحتلال "الإسرائيلي"، جراء تعرضه للتعذيب في ظلّ تصاعد اعتداءات وجرائم الاحتلال ضدَّ الأسرى الفلسطينيين، وتزامنًا مع جرائم الإخفاء القسري لأسرى غزة.

وقالت مصادر عائلية، إن الصليب الأحمر أبلغ بارتقاء الأسير محمد أنور لبد، من مخيم جباليا شمال قطاع غزة، داخل سجون الاحتلال.

لبد.jpg

وقبل أيام، أعلنت هيئة شؤون الأسرى والمحررين ونادي الأسير الفلسطيني، ارتقاء الأسير علاء مروان حمزة المحلاوي  البالغ من العمر42 عامًا، من مدينة غزة.

ويُشار إلى أن الاحتلال يحتجز أسرى غزة في أغلبية السجون والمعسكرات، وتتركز أماكن احتجازهم في سجون: (النقب، وعوفر، ومعسكر عوفر، إلى جانب مجموعة من المعسكرات، وكان من أبرزها معسكر (سديه تيمان) الذي شكل عنوانا لجرائم التعذيب، علماً أن كل الجرائم التي وُثقت في معسكر (سديه تيمان)، وُثقت في مختلف السجون).

ووفقًا لبيانات مؤسسات الأسرى، استشهد في سجون الاحتلال بعد السابع من أكتوبر، ما لا يقل عن 49 أسيرًا ممن تم الكشف عن هوياتهم وأعلن عنهم، من بينهم 30 شهيدا من معتقلي غزة، بالإضافة إلى العشرات من أسرى غزة الذين استشهدوا في السجون والمعسكرات ولم يفصح الاحتلال عن هوياتهم وظروف استشهادهم.

المصدر / فلسطين أون لاين
تويتر تويتر
#الحرب على غزة #أسرى غزة #الإبادة الجماعية #شهداء الحركة الأسيرة #طوفان الأقصى

تعليق عبر الفيس بوك

متعلقات

الأكثر قراءة