"جرَّاء التَّعذيب".. استشهاد أسير من غزة في سجون الاحتلال (صورة)

استشهد أسير فلسطيني من قطاع غزّة داخل سجون الاحتلال "الإسرائيلي"، جراء تعرضه للتعذيب في ظلّ تصاعد اعتداءات وجرائم الاحتلال ضدَّ الأسرى الفلسطينيين، وتزامنًا مع جرائم الإخفاء القسري لأسرى غزة.

وقالت مصادر عائلية، إن الصليب الأحمر أبلغ بارتقاء الأسير محمد أنور لبد، من مخيم جباليا شمال قطاع غزة، داخل سجون الاحتلال.

وقبل أيام، أعلنت هيئة شؤون الأسرى والمحررين ونادي الأسير الفلسطيني، ارتقاء الأسير علاء مروان حمزة المحلاوي البالغ من العمر42 عامًا، من مدينة غزة.

ويُشار إلى أن الاحتلال يحتجز أسرى غزة في أغلبية السجون والمعسكرات، وتتركز أماكن احتجازهم في سجون: (النقب، وعوفر، ومعسكر عوفر، إلى جانب مجموعة من المعسكرات، وكان من أبرزها معسكر (سديه تيمان) الذي شكل عنوانا لجرائم التعذيب، علماً أن كل الجرائم التي وُثقت في معسكر (سديه تيمان)، وُثقت في مختلف السجون).

ووفقًا لبيانات مؤسسات الأسرى، استشهد في سجون الاحتلال بعد السابع من أكتوبر، ما لا يقل عن 49 أسيرًا ممن تم الكشف عن هوياتهم وأعلن عنهم، من بينهم 30 شهيدا من معتقلي غزة، بالإضافة إلى العشرات من أسرى غزة الذين استشهدوا في السجون والمعسكرات ولم يفصح الاحتلال عن هوياتهم وظروف استشهادهم.

المصدر / فلسطين أون لاين