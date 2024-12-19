تفاصيل الحالة الجوية لطقس فلسطين الخميس 19 ديسمبر

تشهد الحالة الجوية لطقس فلسطين اليوم الخميس الموافق 19 ديسمبر، استقراراً في درجات الحرارة التي تبقى أعلى من المعدل السنوي العام بقليل.

وتتوقع الأرصاد الجوية أن تكون الأجواء مشمسة بوجهٍ عام، وباردة في ساعات الصباح الأولى، وتعود البرودة تدريجياً مع بداية المساء وتشتد وصولاً إلى ساعات الليل والفجر، والله تعالى أعلى وأعلم.

أبرز تفاصيل الحالة الجوية المتوقعة لهذا اليوم:

- الأمطار: لا يوجد أمطار متوقعة.

- درجات الحرارة: استقرار في درجات الحرارة والتي من المتوقع أن تكون حوالي 17٪.

- الأجواء نهاراً: مشمسة إلى غائمة جزئياً.

- الأجواء ليلاً: شديدة البرودة.

- الرياح: خفيفة وتتراوح سرعتها 11 كم/س.

- البرودة: باردة صباحاً وتزداد في ساعات المساء والليل.

- متوسط نسبة الرطوبة: تتراوح نحو 24٪.

المصدر / فلسطين أون لاين