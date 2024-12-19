الاحتلال يشنُّ حملة اعتقالات واسعة في الضّفة الغربيّة

شنت قوات الاحتلال الإسرائيلي، فجر اليوم الخميس، حملة اقتحامات ومداهمات في عدة مناطق في الضفة الغربية المحتلة، تخللها اعتقالات لعشرات المواطنين.

في نابلس، اقتحمت قوات الاحتلال المنطقة الشرقية بمدينة نابلس، وداهمت عددًا من المنازل في مخيم عسكر الجديد، ومنها منزل عائلة الشاب حمزة الديري، واعتقلت والده وعمه وأولاد عمه للضغط عليه لتسليم نفسه، كما اعتقلت الجريح أسيد محفوظ من منزله.

كما اعتقلت قوات الاحتلال الشاب شادي جودة؛ شقيق الأسير وجدي جودة، والشاب فادي كعبي، من منزليهما في عراق التايه، شرقي نابلس، بالإضافة للشاب عبد الله الشوبكي في حي المساكن الشعبية شرقي المدينة، بعد تخريبه والعبث بمحتوياته.

في جنين، اقتحمت قوات الاحتلال بلدة بير الباشا جنوب جنين، واعتقلت الأسيرين المحررين تامر أبو عرب، وسامي غوادرة بعد مداهمة منزليهما.

في الخليل، شنت قوات الاحتلال حملة اعتقالات واسعة في بيت عوا جنوب غرب الخليل، طالت نحو 50 مواطنًا معظمهم أسرى محررون، وحققت معهم ميدانيا.

داهمت قوات الاحتلال منزلًا في بلدة حلحول شمال المدينة، واعتقلت الشيخ إحسان كراجة.

في رام الله، اعتقلت قوات الاحتلال الفتى سامي أيمن غفري بعد مداهمة منزل عائلته في بلدة سنجل شمال رام الله، والشاب عبد الرحمن معن دار عايش من منزله في بلدة كفر مالك قضاء رام الله.

كما اعتقلت قوات الاحتلال الأسير المحرر الفتى أحمد نعمان أبو نعيم من منزله في بلدة المغير شمال رام الله.

ولفت إعلام الأسرى إلى أن الأسير "أبو نعيم" أُفرج عنه بصفقة تبادل الأسرى في بداية العدوان العسكري على غزة ثم أعيد اعتقاله مرة أخرى وأفرج عنه واليوم يتم اعتقاله من جديد.

المصدر / وكالات